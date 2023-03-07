Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti Paris dönüşü gülücükler saçtı

Kasım 2022'den beri süren Hande Erçel ile Hakan Sabancı, en sonunda gazetecilerin karşısına çıktı. İlk kez yazarımız Ufuk Özcan'ın 14 Kasım 2022'de duyurduğu bu olay aşk için güzel oyuncu, yine aynı gün aynen şunları yazmıştı: "Her sabah bir başka haberle uyanıyorum. Hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin." Göz göre göre yalan söyleyen ünlü oyuncu, aradan geçen zamanda çapkın sosyetikle görüntü vermemek için de kırk takla attı. Hakan Sabancı'nın Bebek'teki yatı, korumaları hep bu aşkı saklamak için siper oldu. '
HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR'
Ancak artık kaçışa son vermek isteyen Hande Erçel, önceki akşam gittikleri Paris dönüşünde havaalanında Hakan Sabancı ile gülücükler saçtı. Hande Erçel'in elini tutmaktan ısrarla kaçınan çapkın sosyetik, "Sizi ilk kez bir sevgilinizle beraber görüyoruz. Bu aşk ciddi galiba?" sorusuna "Aynen" yanıtı verdi. Ünlü oyuncu ise "Her şey çok güzel gidiyor. Bir tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" demekle yetindi. Bu arada anne Arzu Sabancı'nın da Hande Erçel'le tanıştığı ve oğlunun bu ilişkisine onay verdiği öğrenildi.
SOSYAL MEDYA YIKILDI: KİM BU GÖZLERİNDEKİ SABANCI
Kim bu gözlerindeki Sabancı. Euro'lar beni yüreğimden...
Fotoğrafa 5 saniye bakınca aldatılıyorsun...
2 çapkın 1 ipte olmaz.
Hande'nin suratındaki aşırı hevesli ifade, Hakan'ın her zamanki umursamazlığı...
Hande çok yakıştırdım. Hande güzel, kendi parasını kazanıyor; kimsenin parasına ihtiyacı yok.