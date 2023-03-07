Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti Paris dönüşü gülücükler saçtı

Kasım 2022'den beri süren Hande Erçel ile Hakan Sabancı, en sonunda gazetecilerin karşısına çıktı. İlk kez yazarımız Ufuk Özcan'ın 14 Kasım 2022'de duyurduğu bu olay aşk için güzel oyuncu, yine aynı gün aynen şunları yazmıştı: "Her sabah bir başka haberle uyanıyorum. Hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin." Göz göre göre yalan söyleyen ünlü oyuncu, aradan geçen zamanda çapkın sosyetikle görüntü vermemek için de kırk takla attı. Hakan Sabancı'nın Bebek'teki yatı, korumaları hep bu aşkı saklamak için siper oldu. '