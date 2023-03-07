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    Çiçeği burnunda çift Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan deprem bölgesine anlamlı ziyaret

    Çiçeği burnunda çift Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz afet bölgesi Hatay’a gidip miniklerle bir araya geldi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mart tarihli Saklambaç habeleri...

    Anlamlı ziyaret

    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutluluklarıyla adından söz ettiren çift, deprem bölgesi Hatay'a gitti. Çocuklarla bir araya gelen ikili onlara hediyeler götürdü. Miniklerle bol bol fotoğraf çektiren çift, samimi karelerini Instagram hesaplarından paylaştı. Erbil ve Poyraz bu yardımsever davranışları ile takdir topladı.



    CADDE GÜZELİ
    Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün Caddebostan'da trafikte görüntülendi. Aracıyla ışıklarda duran Tanrısevsin'in yanında bir arkadaşı da vardı. Gazetecileri görünce "Kolay gelsin" diyen oyuncu,"Mâlum kötü günlerden geçiyoruz. Başımız sağ olsun. Elimizden geldiğince destekte bulunmaya çalışıyoruz, deprem bölgesine de gitmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşımı aldım, evime doğru gidiyoruz" dedi.



    ACI GÜNÜ
    Özge Borak, geçen hafta babaannesinin yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı. Ünlü isim, yaptığı son paylaşımda acı haberi duyurdu. Borak, "Günlerdir yoğun bakımda olan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek; hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        HERKESİN TEPKİSİ FARKLI
        Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. "Sosyal medyada normalleşme" konusu hakkında konuşan Aksoy, "Herkesin her olaya verdiği tepki farklı oluyor" dedi. Koruyucu aile çalışmalarıyla alakalı da konuşan Aksoy, "Koruyucu aile olma meselesi üzerine çok düşünülmesi ve zaman geçirilmesi gereken bir konu... Çocuk sahibi olmak demek aslında. Bire bir çocukla ilişkiniz olacaksa o zaman orada çok doğru kararlar vermek lazım" şeklinde konuştu. (Aydın HAMZA)



        AYRILIK ÇANLARI
        Uzun süreli birliktelikleri ve yaşadıkları aşklaparmakla gösterilen Baran Tınaz ve Deren Talu arasında beklenmedik gerginlik... Defne Samyeli'nin güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren büyük kızı Deren Talu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da herkesi kıskandırıyordu. Son dönemlerde sevgilisi Tınaz ile fotoğraflarını paylaşmayan Samyeli'nin kızı, son yaptığı hamle ile de herkesi şaşırttı. Aralarına kara kedi giren sevgililer, Instagram'da beraber çekildikleri bütün fotoğrafları kaldırdı.



        KISKANÇLIK MI?
        Ayrılık çanlarının çaldığı ikili arasında daha önce kıskançlık krizi boy göstermişti. Deren Talu, paylaştığı cesur fotoğraflardan dolayı sevgilisi Baran Tınaz'ın kendisini kıskanıp, kıskanmadığı yönündeki sorulara, "Kıskanır ama tadında bırakıyor, tatlı kıskanma diyelim" şeklinde cevap verse de Tınaz'ın bundan rahatsız olduğu öne sürülmüştü.



            ANNE OLMAK
            Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik yaşayan vegeçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu kucağına alan Aslışah Alkoçlar, ınstagramdan bitkin düştüğü halleri paylaştı. Alkoçlar paylaşımına, "Buraya uykusuz, sırtı ağrıyan, gözleri aşağı düşmüş, gerçekten çok yorgun bir anne koyuyorum" notunu düştü.



            MUTLULUĞUN RESMİ
            Eski milli futbolcu Tümer Metin, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Gamze Topuz ve kızı Elif Naz ile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Topuz'un eski eşinden olan kızı Elif Naz'ın doğum gününü kutlayan Metin, "Cicozum doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.



            ORTAYA KARIŞIK
            Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen ve Tarık Evren Kuntay ile evli olan Fulya Zenginer, geçtiğimiz sene anne olmuştu. Milan adını verdiğiçocuğuyla fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan Zenginer, "Ortaya karışık" notuyla yaklaşık 10 karesini takipçilerinin beğenisine sundu.



                SEVİMLİ POZ
                80'li yılların tescilli güzeli Aydan Şener, köpeği Pabloile Instagram'dan fotoğrafını paylaştı. Şener, bu sevimli pozuna "Güzel bir sabaha uyanmanız dileğiyle iyi geceler" notunu düştü. Bu fotoğraf binlerce beğeni ve onlarca da yorum aldı.



                EDİS'TEN MÜJDE
                Uzun süredir beklenen yeni şarkılarını 2023 içerisinde dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Edis, 'Bana Mı?' adlı single'ını hazırladı. Yılın ilk Edis şarkısı, ünlü yıldızın pop dünyasına kazandırmaya çalıştığı yeni bakış açısının önemli ögelerinden biri olarak dikkati çekiyor. Sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya ait olan duygusal parçanın düzenlemesinde Devrim Karaoğlu ve Can Volkan'ın imzaları bulunuyor.



                'NAYMAN' DAMGASI
                Ekranların en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman'ın 115. Bölümünde Moğol Komutan 'Nayman' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kazakistanlı oyuncu Berik Aitzhanov performansı ile adından söz ettirdi. Berik Aitzhanov oyunculuğuyla büyük beğeni toplarken sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu.



                    BÜYÜK DESTEK
                    UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, afet bölgelerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giderek depremzede çocuklarla zaman geçirdi. Büyüküstün, izlenimlerini paylaşarak "Askerler ve herkes elinden geleni yapıyor" dedi ve ekledi: "Minikler böyle durumlardan çok etkileniyorlar. Algılamakta zorluk çekiyorlar ve ne yaşadıklarını tanımlayamıyorlar. Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bir aydır herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor."



                    DENGELER DEĞİŞİYOR
                    ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle: Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan intikam almaya karar verir.

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                    Meral Akşener tehdit mi edildi?
                    Haberler Saklambaç Çiçeği burnunda çift Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan deprem bölgesine anlamlı ziyaret
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