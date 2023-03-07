Çiçeği burnunda çift Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan deprem bölgesine anlamlı ziyaret

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutluluklarıyla adından söz ettiren çift, deprem bölgesi Hatay'a gitti. Çocuklarla bir araya gelen ikili onlara hediyeler götürdü. Miniklerle bol bol fotoğraf çektiren çift, samimi karelerini Instagram hesaplarından paylaştı. Erbil ve Poyraz bu yardımsever davranışları ile takdir topladı.
CADDE GÜZELİ
Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün Caddebostan'da trafikte görüntülendi. Aracıyla ışıklarda duran Tanrısevsin'in yanında bir arkadaşı da vardı. Gazetecileri görünce "Kolay gelsin" diyen oyuncu,"Mâlum kötü günlerden geçiyoruz. Başımız sağ olsun. Elimizden geldiğince destekte bulunmaya çalışıyoruz, deprem bölgesine de gitmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşımı aldım, evime doğru gidiyoruz" dedi.
ACI GÜNÜ
Özge Borak, geçen hafta babaannesinin yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı. Ünlü isim, yaptığı son paylaşımda acı haberi duyurdu. Borak, "Günlerdir yoğun bakımda olan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek; hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun" dedi. (Doğan SAVAŞ)