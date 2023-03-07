Çiçeği burnunda çift Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan deprem bölgesine anlamlı ziyaret





BÜYÜK DESTEK

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, afet bölgelerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giderek depremzede çocuklarla zaman geçirdi. Büyüküstün, izlenimlerini paylaşarak "Askerler ve herkes elinden geleni yapıyor" dedi ve ekledi: "Minikler böyle durumlardan çok etkileniyorlar. Algılamakta zorluk çekiyorlar ve ne yaşadıklarını tanımlayamıyorlar. Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bir aydır herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor."