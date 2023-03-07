Ailesine rest çekip Amerika'ya gitmişti! Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor

Oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile ABD Miami'de dünya evine girdi. 2014 yılında Türkiye'den ayrılan ünlü çift, aşkları uğruna Toplusoy'un ailesini karşılarına alarak o dönem gündem olmuştu.
Buğra Toplusoy, aile şirketlerinden ayrılarak ABD'de kendi ayaklarıyla durmak için harekete geçmişti. Kısa sürede büyük yol alan Toplusoy, ABD'de emlak ve taşımacılık alanında başarılar elde etti. Sosyetik iş insanı, Florida'da da akıllı yatırımlar yaparak ailesinin hayatını garantiye aldı.
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ABD'deki Wentworth Institute of Technology Üniversitesi'ni bitiren genç adamın Boca Raton ve Palm Beach olmak üzere Florida'da üç evinin olduğu söyleniyor.