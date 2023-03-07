Ailesine rest çekip Amerika'ya gitmişti! Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor





Buğra Toplusoy'un sahibi olduğu üç villanın toplam değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin dolar yani yaklaşık 23 milyon 600 bin TL... Öte yandan sosyetik iş insanı ve Ceyda Ateş, bir süre önce de baba Turgut Toplusoy ile buzları eritmişti.