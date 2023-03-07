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    Ailesine rest çekip Amerika'ya gitmişti! Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor

    2014’te ailesine rest çekip ABD’ye giden Buğra Toplusoy, akıllı emlak yatırımları yaptı. Ceyda Ateş ve kızlarıyla Florida’da yaşayan sosyetik iş insanı, 2017’den bugüne üç ayrı villa ve dört ayrı şirketin sahibi oldu.

    Florida fatihi!

    Oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile ABD Miami'de dünya evine girdi. 2014 yılında Türkiye'den ayrılan ünlü çift, aşkları uğruna Toplusoy'un ailesini karşılarına alarak o dönem gündem olmuştu.



    Buğra Toplusoy, aile şirketlerinden ayrılarak ABD'de kendi ayaklarıyla durmak için harekete geçmişti. Kısa sürede büyük yol alan Toplusoy, ABD'de emlak ve taşımacılık alanında başarılar elde etti. Sosyetik iş insanı, Florida'da da akıllı yatırımlar yaparak ailesinin hayatını garantiye aldı.



    BUZLARI DA ERİTTİLER
    ABD'deki Wentworth Institute of Technology Üniversitesi'ni bitiren genç adamın Boca Raton ve Palm Beach olmak üzere Florida'da üç evinin olduğu söyleniyor.



        İkisi lüks, biri ise daha mütevazı olan villaları 2017'den bugüne dek uygun fiyatlarla satın alan Buğra Toplusoy, ABD'de artan emlak fiyatları sayesinde de birkaç senede hatırı sayılır bir kazanç elde etti.



        Buğra Toplusoy'un sahibi olduğu üç villanın toplam değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin dolar yani yaklaşık 23 milyon 600 bin TL... Öte yandan sosyetik iş insanı ve Ceyda Ateş, bir süre önce de baba Turgut Toplusoy ile buzları eritmişti.



        Boca Raton bölgesinde yaklaşık 6 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu ve yaklaşık 2 bin metrekarelik bu villanın değeri 550 bin dolar yani yaklaşık 10 milyon 400 bin TL.
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            Haberler Saklambaç Ailesine rest çekip Amerika'ya gitmişti! Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor
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