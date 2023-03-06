Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu "Yaza özlem" deyip paylaştı! Havuz başı pozları sosyal medyaya damga vurdu

BÜYÜK ŞOK

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Dizinin önceki akşam atv'de ekrana gelen bölümünde Şevval tarafından hastaneye kaldırılan Akif'in ciddi bir şeyi yoktur ama bunu kendini Suzan'a affettirmek için bahane olarak kullanır. Suzan gerçekleri öğrenir ve yokuş bir yere çıkarttığı Akif'i tekerlekli sandalye ile aşağı bırakır. Kendini korumak isteyen kötürüm Akif birden yürümeye başlar. Kardeşlerim, her Cumartesi akşamı herkesi atv ekranına kilitliyor.