Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu "Yaza özlem" deyip paylaştı! Havuz başı pozları sosyal medyaya damga vurdu

2022 yazında çekilmiş birbirinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, bu karelere de "Yaza özlem" diye not düştü. Sıla Türkoğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı.
Sıla Türkoğlu, şimdiden yazı özledi.
KESİN İZMİRLİ
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Simge Sağın, önceki gün konser için gittiği İzmir'den bu karesini paylaştı. Her zamanki gibi fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel şarkıcı, beğen i yağmuruna tutulan bu fotoğrafına da "Kesin İzmirli" diye not düştü. Güzel popçu, yine fit haliyle beğeni topladı.