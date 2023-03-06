Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu "Yaza özlem" deyip paylaştı! Havuz başı pozları sosyal medyaya damga vurdu

    Henüz İstanbul kışı tam yaşamamışken oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yaza özlemi kabardı. İşte haberin devamı ve 6 Mart 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Yaza özlem!

    2022 yazında çekilmiş birbirinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, bu karelere de "Yaza özlem" diye not düştü. Sıla Türkoğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı.

    Sıla Türkoğlu, şimdiden yazı özledi.

    KESİN İZMİRLİ
    Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Simge Sağın, önceki gün konser için gittiği İzmir'den bu karesini paylaştı. Her zamanki gibi fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel şarkıcı, beğen i yağmuruna tutulan bu fotoğrafına da "Kesin İzmirli" diye not düştü. Güzel popçu, yine fit haliyle beğeni topladı.

        DOĞAL GÜZEL
        Popçu Berkay ve iki kızıyla mutlu bir aile hayatı olan Özlem Ada Şahin, doğallığıyla da beğeni topluyor. Gündelik hayatında aşırı makyaj ve abartıdan uzak duran Şahin, önceki gün de sosyal medyasından bu kareyi paylaştı. Özlem Ada Şahin'in filtresiz ve makyajsız paylaşımına "Duru güzel" mesajları yağdı. Özlem Ada Şahin, bu karesiyle özgüvenini gözler önüne serdi.

        SPORA KAZANDIRDIK
        İrem Derici ile yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı Atakan Işıktutan'ın ilişkisi, tam gaz sürüyor. Sevgilisi uğruna geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçına giden ünlü popçu, şimdi de Survivor'la ünlünen aşkı için spora başladı. Atakan Işıktutan da İrem Derici'nin bu görüntüsünü "Spora kazandırdık" diye paylaştı. Ünlü şarkıcıdan ise yanıt gecikmedi: "Seni de faceapp'e kazandıracağız inşallah." İrem Derici, aşkı sayesinde artık düzenli spor yapıyor.

        ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU
        Sondönemin dikkat çeken şarkıcılarından Güneş, depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek amacıyla 'S.O.S. : Sesim Olsun Sesin' başlıklı konserini11 Mart akşamı gerçekleştirecek. Etkinlikten kazanılan bilet gelirlerinin tamamının bağışlanacağını açıklayan Güneş, "Daha önce duyurusu yapılan konserimizi, hepimizde derin üzüntü yaşatan deprem nedeniyle bir yardım konserine dönüştürdük. Konserimize tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz' dedi.

            HAYALLERİ İNŞA EDİYOR
            Çocuklar Gülsün Diye' isimli derneği sayesinde bugüne dek Türkiye'nin birçok yerine anaokulu yaptıran Gülben Ergen, son olarak Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından harekete geçmişti. Asrın felaketinden etkilenen 11 kente de anaokulu yaptıracağını açıklayan ünlü sanatçı, "Çalışmalara başladık" dedi ve ekledi: "Çocuklarımızın hayallerini yeniden inşa edeceğiz." Gülben Ergen, depremden etkilenen 11 şehre de anaokulu yaptırmak için kolları sıvadı.

            GÜZEL TRANSFER
            İlhan Şen ve Cemre Baysel'in başrolünü paylaştığı "Aşk Filmi" filminin çekimleri devam ediyor. Kadrosunda Erkan Petekkaya, Hande Katipoğlu, Onur Büyüktopçu, İrem Yüksel ve Melisa Dilber gibi isimlerin yer aldığı filmde Deren Talu'nun da rol alacağı öğrenildi. Annesi Defne Samyeli'nin izinden giden ve yurt dışında oyunculuk eğitimi alan güzel, rolü için de şimdiden çalışmalara başladı. Deren Talu, kariyerinde annesinin adımlarını takip ederek hem modellik hem de oyunculuk yapıyor.

            YARALARIMIZI SARMALIYIZ
            Önceki akşam Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülenen Nez, "Öncelikle tüm vatanımızın başı sağ olsun" dedi ve ekledi: "Ben de Antakyalıyım ve ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik. Şimdi önemli olan yaralarımızı sarmak." Nez de depremde yakınlarını kaybetti. (DOĞAN SAVAŞ)

                BABA MÜJDE
                Ünlü oyuncu Borak Akkaş, geçtiğimiz ay iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinde sade bir organizasyonla evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan iki isim, son olarak yaptıkları bir paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.

                GÜNEŞ MÜCADELESİ
                ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı", bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölüm konusu kısaca şöyle: Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç gün kalır. Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar. Sonunda Dila'dan şikayetçi olmaya, ifadesini değiştirmeye karar verir. Dizi, bu akşam yine duygusal anlara sahne olacak.

                BÜYÜK ŞOK
                Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Dizinin önceki akşam atv'de ekrana gelen bölümünde Şevval tarafından hastaneye kaldırılan Akif'in ciddi bir şeyi yoktur ama bunu kendini Suzan'a affettirmek için bahane olarak kullanır. Suzan gerçekleri öğrenir ve yokuş bir yere çıkarttığı Akif'i tekerlekli sandalye ile aşağı bırakır. Kendini korumak isteyen kötürüm Akif birden yürümeye başlar. Kardeşlerim, her Cumartesi akşamı herkesi atv ekranına kilitliyor.

                    MİLYONLUK TALİP
                    Eski aşkı Ben Affleck ile evlenerek çok konuşulan Jennifer Lopez'in yeni malikane arayışı sürüyor. Güzel yıldız, Los Angeles'ın lüks bölgesi Pacific Palisades'teki tam 64 milyon dolarlık bir malikaneyi dolaşarak ABD'de gündem oldu.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Olaylar olaylar! DEVA’dan Akşener’e ’üslup’ tepkisi
                    Haberler Saklambaç Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu "Yaza özlem" deyip paylaştı! Havuz başı pozları sosyal medyaya damga vurdu
                        SON DAKİKA