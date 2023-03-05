Maddi sıkıntılar yaşayan Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş yine maddi krizin eşiğinde! Şimdi de...





TEKNESİNİ SATIYOR

Para konusu yüzünden birçok kez manşet olan Uğur Akkuş'un mal varlığı giderek erimeye başlıyor. Eşinin her konuda yanında duran ve destek olan Ebru Şallı, maddi ve manevi olarak yardım etse de artık o da yetişemiyor.