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    Maddi sıkıntılar yaşayan Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş yine maddi krizin eşiğinde! Şimdi de...

    Maddi sıkıntılar yaşayan Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, milyon dolarlık teknesini satıyor. Sıkıntılı dönemlerden geçen Akkuş, teknesi için 1.5 milyon euro istiyor...

    Umutları yattı

    2019 yılında görkemli bir düğünle Ebru Şallı ile evlenen, o günden bu yana birçok dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen ve maddi zorluklar yaşayan Uğur Akkuş, elde avuçta ne varsa satışa çıkardı.



    Bir dönem Şallı ile para sıkıntısı yüzünden tartışan ve son olarak Emirgan'da ünlü mankene şiddet uyguladığı iddia edilen Uğur Akkuş, yine maddi krizin eşiğine geldi.



    TEKNESİNİ SATIYOR
    Para konusu yüzünden birçok kez manşet olan Uğur Akkuş'un mal varlığı giderek erimeye başlıyor. Eşinin her konuda yanında duran ve destek olan Ebru Şallı, maddi ve manevi olarak yardım etse de artık o da yetişemiyor.



        Biraz olsun nefes almak için Akkuş, teknesini satma kararı aldı. Çok sevdiği teknesini satışa çıkartan ünlü mankenin eşi tam 1.5 Milyon euro (30 milyon TL) talep ediyor.

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        Haberler Saklambaç Maddi sıkıntılar yaşayan Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş yine maddi krizin eşiğinde! Şimdi de...
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