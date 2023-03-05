Maddi sıkıntılar yaşayan Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş yine maddi krizin eşiğinde! Şimdi de...

2019 yılında görkemli bir düğünle Ebru Şallı ile evlenen, o günden bu yana birçok dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen ve maddi zorluklar yaşayan Uğur Akkuş, elde avuçta ne varsa satışa çıkardı.
Bir dönem Şallı ile para sıkıntısı yüzünden tartışan ve son olarak Emirgan'da ünlü mankene şiddet uyguladığı iddia edilen Uğur Akkuş, yine maddi krizin eşiğine geldi.
TEKNESİNİ SATIYOR
Para konusu yüzünden birçok kez manşet olan Uğur Akkuş'un mal varlığı giderek erimeye başlıyor. Eşinin her konuda yanında duran ve destek olan Ebru Şallı, maddi ve manevi olarak yardım etse de artık o da yetişemiyor.