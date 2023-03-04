Kardeşlerim'in yeni bölümü nefesleri kesecek: Kazayı lehine çevirebilecek mi?





SESSİZ GECE

Merve Boluğur, önceki akşam bir arkadaşı ile birlikte Bebek'teki bir mekan çıkışında görüntülendi. Çıkışta gazetecilere, "İyi akşamlar" diyen Boluğur, sorular karşısında, "Bugün konuşmak istemiyorum" diyerek oradan ayrıldı. Öte yandan her yaptığı olay olan güzel oyuncu yine uslu durmadı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay'a giden ve döndükten sonra da bikinili pozlarını paylaşan ünlü oyuncu şimdi de transparan elbisesi ile poz verip sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sundu. Merve Boluğur köpeği ve yakın arkadaşı ile İstanbul gecelerinde boy gösterdi. (Doğan SAVAŞ)