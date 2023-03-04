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    Kardeşlerim'in yeni bölümü nefesleri kesecek: Kazayı lehine çevirebilecek mi?

    Kardeşlerim'in yeni bölümü büyük heyecan yarattı. Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı hamle, Eren ailesini şoke edecek. İşte sizler için derlediğimiz 4 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Kazayı lehine çevirebilecek mi?

    Kardeşlerim'in yeni bölüm konusu kısaca şöyle: Sarp ve Ömer tartışması yüzünden köfte tezgâhları dağılan Oğulcan, Ömer'e karşı tavır alırken, Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvar. Zehra, Şeref tarafından, acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırılır. Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı hamle, Eren ailesini şoke eder.



    BURAY SÜRPRİZİ
    Heyecan ve gerilimin hiç azalmadığı merakla takip edilen dizide Ömer ve Süsen'in yolu Buray ile kesişecek. Okul ödevi için bir araya gelen ikili bakalım ödevleri için Buray'ı röportaj yapmaya ikna edebilecekler mi? Akif'in akıbeti, Şevval'in kaza sonrası yaşanacaklar için geri sayım başladı.



    7. KEZ BABA OLACAK
    Lopez'in ikizlerinin babası olan Marc Anthony, iki hafta önce Nadia Ferreira ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Marc Anthony ile Nadia Ferreira, bebek beklediklerini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulunan çiftten Ferreira, "En güzel Sevgililer Günü hediyesi" ifadelerini kullanırken Anthony ise "Hayatımızdaki bu büyük nimet için Tanrı'ya teşekkürler" diye yazdı.



        GENÇ AVCISI MADONNA
        Pop müziğin kraliçesi Madonna (64) kendinden 36 yaş küçük boksör Josh Popper (28) ile birlikte olduğunu açıkladı. Kendinden yaşça küçük erkeklerle aşk yaşayan Madonna'ya sosyal medyadan "Birlikte olduğu genç erkeklerin ruhlarını emerek ömrünü uzatıyor" yorumları yapıldı.



        TEPKİ YAĞDI!
        FIFA, Brezilyalı model Adriana Lima'nın organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atandığını duyurdu. Ancak modelin sporla bir bağlantısının olmaması üzerine bazı kesimlerden FIFA'ya tepki yağdı. Organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olan Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen FIFA The Best ödüllerinde yer almış ve büyük bir futbol hayranı olduğunu dile getirmişti.



        RENGARENK AJDA
        Ajda Pekkan, önceki gün İstiklal'deki bir iş hanı çıkışında görüntülendi. Çekime gelen Pekkan, çıkışta yüzündeki renkli makyajı ile dikkat çekti. Gazetecilere, "İyi akşamlar" diyen Süperstar, deprem soruları karşısında, "Çok üzgünüm, milletimizin başı sağ olsun." diyerek aracına bindi.
        Doğan SAVAŞ



            DEPRESYONDAYIM!
            Nejat İşler önceki akşam arkadaşları ile Cihangir'de bir mekanda oturup saatlerce sohbet etti. Konuşmak istemeyen İşler fotoğraflarının da çekilmesini istemedi. Daha sonra kararını değiştirerek "Arkadaşlar depremden dolayı moralim çok bozuk... Deprem beni depresyona soktu. Madem bu kadar beklediniz fotoğraf çekebilirsiniz" dedikten sonra arkadaşlarıyla sohbete devam etti.
            Doğan SAVAŞ



            SESSİZ GECE
            Merve Boluğur, önceki akşam bir arkadaşı ile birlikte Bebek'teki bir mekan çıkışında görüntülendi. Çıkışta gazetecilere, "İyi akşamlar" diyen Boluğur, sorular karşısında, "Bugün konuşmak istemiyorum" diyerek oradan ayrıldı. Öte yandan her yaptığı olay olan güzel oyuncu yine uslu durmadı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay'a giden ve döndükten sonra da bikinili pozlarını paylaşan ünlü oyuncu şimdi de transparan elbisesi ile poz verip sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sundu. Merve Boluğur köpeği ve yakın arkadaşı ile İstanbul gecelerinde boy gösterdi. (Doğan SAVAŞ)



            AKUSTİK ZAMANI
            İrem Derici önceki gün takipçilerine 10 tane şarkısının akustiğini yapacağını duyurdu. Sosyal medyadan takipçilerine soru soran Derici, "Hangi şarkılarımın akustiğini ister siniz?" diyerek takipçilerinin de fikrini aldı.



                'TOPLUM OLARAK İYİ DEĞİLİZ
                Selen Görgüzel, önceki akşam Etiler'deydi. Deprem felaketiyle ilgili konuşan Görgüzel, "Ben hala etkisindeyim. Kendime gelmeye çalışıyorum. İşimize gücümüze yoğunlaşmaya başladık. Toparlanmaya çalışıyorum. Toplum olarak iyi değiliz" dedi. Doğan SAVAŞ



                SARSICI HAMLE BOZGUNA UĞRATTI
                ATV'DE yayınlanan Aldatmak, ekrana gelen yirminci bölümüyle yine çok beğenildi. Oltan hastanede tedavi altındayken Oylum ve Tolga ilişkisi kopma noktasına geldi. Oylum, Tolga'nın babasını hayatından çıkaramayacağı gerçeği ile yüzleşti. Sevdiği adam ve ailesi arasında kalan Oylum, Behram'ın kendisine olan duygularını itiraf etmesiyle dağıldı. Behram'la yakınlaşmasını Tolga'dan saklamayan Oylum, bu hareketiyle ilişkisinde dönülmez bir yola girdi. Eski evinden kitaplarını almak isteyen Güzide, Yeşim'in kitapları yakmasıyla öfkeden deliye döndü. Elmas'la yeni bir plan yapan Güzide, Yeşim'i köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Tarık, Nihal'in kendisine oyun oynadığını ortaya çıkarınca Yeşim iyice zor durumda kaldı. Ancak Tarık'tan kurtulmayı başaran Yeşim, Burcu'yu öldürdüğü iddiasıyla polisleri kapısında görünce şok yaşadı.



                BEĞENDİĞİM BİR İŞ BULAMADIM
                Hale Soygazi, önceki gün Kuruçeşme Parkı'ndaydı. Yürüyüş yapan Soygazi, uzun süredir ekranlarda olmadığına dair sorulara, "Kendime göre beğendiğim bir iş bulamadım. Senaryo okuyorum ama hoşuma giden olmadı" diye konuştu. Soygazi, gazetecilerin "Genç oyuncuları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise, "Çok iyi oyuncularımız var. Herkes nasıl düşünüyorsa öyle düşünüyorum" diyerek yoluna devam etti.
                Aydın Hamza



                    KİRA İSYANI
                    Sevda Dalgıç, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Deprem nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen oyuncu, kira fiyatlarının artışına sitem etti. Dalgıç, "İnsanlar vicdansız olmuş. Deprem sonrası kira fiyatlarının artması anlaşılır gibi değil" dedi. Doğan SAVAŞ



                    ANLAMLI MÜZAYEDE
                    Uğur Batur, geçtiğimiz gün dostlarıyla düzenlediği müzayedede bir araya geldi. Cemiyet ve iş dünyasından önemli isimlerinin katıldığı müzayedede antika eserler satışa sunuldu. Elde edilen gelirin deprem bölgesine gönderileceği öğrenildi.

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                    Haberler Saklambaç Kardeşlerim'in yeni bölümü nefesleri kesecek: Kazayı lehine çevirebilecek mi?
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