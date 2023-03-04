Kardeşlerim'in yeni bölümü nefesleri kesecek: Kazayı lehine çevirebilecek mi?

Kardeşlerim'in yeni bölüm konusu kısaca şöyle: Sarp ve Ömer tartışması yüzünden köfte tezgâhları dağılan Oğulcan, Ömer'e karşı tavır alırken, Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvar. Zehra, Şeref tarafından, acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırılır. Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı hamle, Eren ailesini şoke eder.
BURAY SÜRPRİZİ
Heyecan ve gerilimin hiç azalmadığı merakla takip edilen dizide Ömer ve Süsen'in yolu Buray ile kesişecek. Okul ödevi için bir araya gelen ikili bakalım ödevleri için Buray'ı röportaj yapmaya ikna edebilecekler mi? Akif'in akıbeti, Şevval'in kaza sonrası yaşanacaklar için geri sayım başladı.
7. KEZ BABA OLACAK
Lopez'in ikizlerinin babası olan Marc Anthony, iki hafta önce Nadia Ferreira ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Marc Anthony ile Nadia Ferreira, bebek beklediklerini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulunan çiftten Ferreira, "En güzel Sevgililer Günü hediyesi" ifadelerini kullanırken Anthony ise "Hayatımızdaki bu büyük nimet için Tanrı'ya teşekkürler" diye yazdı.