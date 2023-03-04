Ekranların yeni favorisi olmaya aday “Başım Belada” izleyiciyle buluşacak

Başım Belada'nın ilk bölümünde şunlar yaşanacak; Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır. Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar. Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister. Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar. Ailesi ile birlikte Leyla ise abisi Safa'yı öldürdüğüne inandıkları Çağdaş Varlı'dan intikam almak için uzun süredir yaptıkları planı başlatmak üzere mahalleye taşınmışlardır. Çağdaş'ın Safa'yı para için öldürdüğünü düşünen Leyla ve ailesi Çağdaş'ın tüm parasını çalmak için mükemmel bir plan yapmışlardır. Ancak soygun sonrası yaptıkları bir hata onları büyük bir bilinmeze sürükleyecektir.
KÖKSÜZLER ÇATAL'LA YÜZLEŞTİ!
Ateş Kuşları'nın altıncı bölümünde Gülayşe'nin öz amcası Menderes ve yengesi Naz ile karşılaşmasının ardından Köksüzler'in Çatal'la yüzleşmesi geceye damgasını vurdu. Ali'nin Çatal'dan çalınan haram paraları yakmasının ardından Zıpkın kalanları kurtarmaya çalıştı. Gülayşe; Yakup ve Harun'la beraber Hazreti Kaab Camii'ye gittiğinde Çatal tarafından yakalandı. Çatal, Gülayşe'nin kafasını tezgaha çarptı, Gülayşe'nin alnı yaralandı. Mercan, Ali, Zıpkın ve Sabit; Gülayşe'yi Pamir'in elinde baygın gördüklerinde şok geçirdiler. Çatal, yıllar sonra Köksüzler'i ilk kez bir arada gördü, çalınan parasının hesabını sordu. Çatal, Gülayşe'yi öldürmekle tehdit etti. Ali ise paranın yerini ancak Gülayşe'yi serbest bırakırsa öğrenebileceğini söyledi. Çatal kafasından bir muhasebe yaptı; Pamir, Gülayşe'yi serbest bıraktı.
MÜZİK SUSMASIN
Rahmetli İbrahim Erkal'ın "Ömrüm" isimli albümünün müzik yönetmenliğini 19 yaşında yaptıktan sonra, Sinan Akçıl ve Demet Akalın ile birlikte yaptığı düetlerle bir anda herkesin ilgi odağı olan Enes Yolcu şimdi de Merve Özbey ile yeni bir akustik şarkı hazırlığına girdi. Yaptığı dizi müzikleriyle de yapımcıların ilk akla gelen ismi olan Enes Yolcu, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Yolcu, "Müzik sadece eğlence değildir. Müzik susmasın" diyerek oradan ayrıldı.