Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ekranların yeni favorisi olmaya aday “Başım Belada” izleyiciyle buluşacak

    Zengin kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle ekranın yeni favorisi olmaya aday dizisi “Başım Belada”, bugün atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Macera başlıyor

    Başım Belada'nın ilk bölümünde şunlar yaşanacak; Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır. Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar. Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister. Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar. Ailesi ile birlikte Leyla ise abisi Safa'yı öldürdüğüne inandıkları Çağdaş Varlı'dan intikam almak için uzun süredir yaptıkları planı başlatmak üzere mahalleye taşınmışlardır. Çağdaş'ın Safa'yı para için öldürdüğünü düşünen Leyla ve ailesi Çağdaş'ın tüm parasını çalmak için mükemmel bir plan yapmışlardır. Ancak soygun sonrası yaptıkları bir hata onları büyük bir bilinmeze sürükleyecektir.



    KÖKSÜZLER ÇATAL'LA YÜZLEŞTİ!
    Ateş Kuşları'nın altıncı bölümünde Gülayşe'nin öz amcası Menderes ve yengesi Naz ile karşılaşmasının ardından Köksüzler'in Çatal'la yüzleşmesi geceye damgasını vurdu. Ali'nin Çatal'dan çalınan haram paraları yakmasının ardından Zıpkın kalanları kurtarmaya çalıştı. Gülayşe; Yakup ve Harun'la beraber Hazreti Kaab Camii'ye gittiğinde Çatal tarafından yakalandı. Çatal, Gülayşe'nin kafasını tezgaha çarptı, Gülayşe'nin alnı yaralandı. Mercan, Ali, Zıpkın ve Sabit; Gülayşe'yi Pamir'in elinde baygın gördüklerinde şok geçirdiler. Çatal, yıllar sonra Köksüzler'i ilk kez bir arada gördü, çalınan parasının hesabını sordu. Çatal, Gülayşe'yi öldürmekle tehdit etti. Ali ise paranın yerini ancak Gülayşe'yi serbest bırakırsa öğrenebileceğini söyledi. Çatal kafasından bir muhasebe yaptı; Pamir, Gülayşe'yi serbest bıraktı.



    MÜZİK SUSMASIN
    Rahmetli İbrahim Erkal'ın "Ömrüm" isimli albümünün müzik yönetmenliğini 19 yaşında yaptıktan sonra, Sinan Akçıl ve Demet Akalın ile birlikte yaptığı düetlerle bir anda herkesin ilgi odağı olan Enes Yolcu şimdi de Merve Özbey ile yeni bir akustik şarkı hazırlığına girdi. Yaptığı dizi müzikleriyle de yapımcıların ilk akla gelen ismi olan Enes Yolcu, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Yolcu, "Müzik sadece eğlence değildir. Müzik susmasın" diyerek oradan ayrıldı.



        EVLENDİLER!
        Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, sözü müziği Sezen Aksu'ya ait Karaağaç şarkısını okuyup klibini yayınladı. Sanatçı, klipte yıllardır en yakın arkadaşı olan Pelin Suade ile kamera karşısına geçti. Klipte gelin ve damadı canlandıran ikilinin, gerçek hayatta da evlendiği iddia edildi.



        BANA EN GÜZEL HEDİYESİN
        Güzel oyuncu Beyza Şekerci, önceki gün sosyal medya hesabından eşi Engin Hepileri'nin doğum gününü kutladı. Şekerci'nin "Bana en güzel hediyesin. İyi ki doğdun sevgilim" diye yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı.



        SAHİL TURU!
        Sosyetik güzel Eda Taşpınar, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Sahil hattı boyunca bayan arkadaşı ile yürüyüş yapan Taşpınar, sorulan soruları yanıtsız bırakarak ''İyi Akşamlar'' demekle yetindi. Doğan SAVAŞ



            KEYİFSİZ DEMET
            Demet Akalın geçtiğimiz gün İstinye'de objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelen ve hızlıca alışverişini tamamlayan Akalın, muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusuna "Böyle bir dönemde nasıl olabiliriz ki. Sadece iyi diyelim, iyi olalım istiyorum" demekle yetindi.



            HER ŞEY ORTADA
            Emre Altuğ ile boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Ünlü avukat ile doludizgin bir aşk yaşayan güzel manken artık ne saklanıyor ne de kaçıyor. İlişkisinin ilk başladığı günlerde eski eşi Emre Altuğ ile arasında soğuk rüzgarlar esen Şıkel, Gönenli'yi Altuğ'a kabullendirdikten sonra daha rahat hareket etmeye başladı. İlişkisini sürdüren ikili, önceki gece Kuruçeşme'de trafikte görüntülendi. Araçları içerisinde ilerleyen Şikel ve Gönenli, gazetecilerin sorularına yanıt vermeyerek akan trafikte gözden kayboldu. Trafikte görüntülenen ikilinin mutlulukları gözlerinden okundu.



            GÖZLERİ DOLU
            Özge Özder, önceki akşam Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Arkadaşı ile birlikte toplantıya geldiğini söyleyen Özge Özder, Marmara depremi için endişeli olduğunu dile getirdi. Özder, "Biz deprem ülkesiyiz. 2 yaşındaki kızıma deprem düdüğü çalmayı öğrettim" dedikten sonra gözleri doldu. Ünlü oyuncu daha sonra AVM'den ayrılarak evinin yolunu tuttu. Doğan SAVAŞ



                İYİYİZ DEMEYE UTANIR OLDUK
                Hande Soral ve eşi İsmail Demirci önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kahramanmaraş depremi ile ilgili gelen sorulara "Büyük bir felaket yaşadık, gerçekten büyük bir yıkım oldu, yakınlarını kaybeden tüm depremzedelere sabırlar diliyoruz, iyiyiz demeye utandığımız günler gerçekten" diyerek cevap verdi.



                İYİYİM MESAJI
                Ekranların başarılı isimlerinden Cansu Dere, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Güzel oyuncuyu birçok takipçisi merak ederken, Dere bir açıklama yaptı. Evinde kaza geçiren ve bir süredir istirahate çekilen ünlü oyuncunun iyi olduğunu söyledi. Topuğunun çatladığını ve iyileşene kadar dışarı çıkmayacağını söyleyen Dere, "Zaten sosyal medyayı çok fazla kullanan biri değilim. Instagram'ı neşeli anlarımı paylaştığım bir albüm gibi kullanmak istiyorum" dedi.



                KARIUS YAMAN ÇIKTI
                Bir dönem Can Yaman'la aşk yaşayan İtalyan Diletta Leotta, gönlünü Loris Karius'a kaptırmıştı. Yaman'la evliliğin eşiğinden dönen Leotta, Karius ile doludizgin bir aşk yaşıyordu. Güzel spiker hakkında bir süredir çıkan hamile haberleri doğrulandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Diletta ve Karius'un bir çocuğu olacak.



                    "İYİ Kİ DOĞDUN"
                    Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirbağ'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı. Alkoçlar yaptığı paylaşıma, "İyi ki biz olmuşuz, iyi ki doğmuşsun, seni çok seviyoruz" notunu düştü.



                    SORUMLULUK TAMAMEN ONDA
                    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile aşk pozunu sosyal medyadan paylaştı. Erbil, paylaştığı bu kareye, "Seven herkes bugün sevdiğini söylesin. Sorumluluk tamamen bende" notunu düşerek aşkını haykırdı.



                    YARDIM KOROSU
                    Hadise'nin sesiyle katkıda bulunduğu "People Help the People" adlı yardım şarkısı 3 Mart Cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlamaya başladı. Hadise şarkıyı, otuzdan müzisyen ile birlikte kaydetti. Hadise gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şöyle dile getirdi: "Belçika'da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim"



                        HAYAT MARATONU
                        Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu Mart ayındaki güzergahlarını tek tek yazdı. Sosyal medyayı aktif kullanan yenge, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla mart ayında toplam 10 uçuş yapacak. Erzurum'da başlayacak yolculuğu Tel Aviv'de son bulacak.



                        HAYIRDIR, BAYRAM MI VAR!
                        Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Arkadaşı ile yürürken objektiflere takılan Ataizi muhabirleri görünce "Bu ne kalabalık! Hayırdır bayram mı var?" diyerek takıldı. Röportaj isteğini "Arkadaşlar eve gidiyorum, biraz acelem var, borcum olsun" diyerek evinin yolunu tuttu.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Başkan Erdoğan’dan ilk yorum
                        Haberler Saklambaç Ekranların yeni favorisi olmaya aday “Başım Belada” izleyiciyle buluşacak
                            SON DAKİKA