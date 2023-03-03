Icardi ve Simge Sağın'dan sosyal medyayı ayağa kaldıran yeni göndermeler! Wanda Nara...

Aşk dedikodularına sahne olan Simge Sağın ve Mauro İcardi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile tribünlere çağırdığı Mauro Icardi, ünlü sanatçıyı etiketleyip sosyal medya hesabından bu parçayı paylaşmıştı. Yıldız futbolcuyla takipleşmeye başlayan Simge Sağın ise kalp emojisiyle cevap vermişti.
TEPKİ YAĞDI
Icardi aynı gün, Wanda Nara ile geçirdiği gecenin ardından ses getiren bir paylaşım yaptı. Wanda'nın yatakta çıplak şekilde uzandığı anı görüntüleyen Icardi, bunu ınstagram hikayesine ekledi. Gelen tepkilerin ardından golcü futbolcu hikayeyi kaldırdı. Daha sonra ise Wanda için "Hayatımın kadını, hep seni seveceğim" diyerek aşkını haykırdı.
MANİDAR PAYLAŞIM
Simge Sağın ise araba yolculuğu sırasında sosyal medyadan kendisine ait olan bir şarkıyı paylaştı. Güzel şarkıcının, "Ne güzel yalanmış, bir güzel inanmışım" sözlerinin olduğu kısmı vurgulaması dikkat çekti. Zamanlaması manidar olan bu paylaşım için sosyal medyada "Wanda baktı, İcardi elden kaçıyor hemen İstanbul'a geldi" yorumları yapıldı.