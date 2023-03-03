Icardi ve Simge Sağın'dan sosyal medyayı ayağa kaldıran yeni göndermeler! Wanda Nara...





MANİDAR PAYLAŞIM

Simge Sağın ise araba yolculuğu sırasında sosyal medyadan kendisine ait olan bir şarkıyı paylaştı. Güzel şarkıcının, "Ne güzel yalanmış, bir güzel inanmışım" sözlerinin olduğu kısmı vurgulaması dikkat çekti. Zamanlaması manidar olan bu paylaşım için sosyal medyada "Wanda baktı, İcardi elden kaçıyor hemen İstanbul'a geldi" yorumları yapıldı.