Buğrahan Tuncer’le yaza evlilik planları yapan Eda Ece'den samimi açıklamalar

Yaklaşık 5 yıldır basketçi Buğrahan Tuncer'le aşk yaşayan Eda Ece, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisiyle evlilik yoluna girdi. 8 Haziran'da İstanbul'un görkemli otellerinden birinde düğün yapacak çiftin evlilik heyecanı sardı. İlişkisiyle ilgili bir dergiye konuşan güzel oyuncu, "Her zaman sevgilimi çok düşünen bir insan olduğuma inanıyorum. Bencillik yapmam, hep iki kişilik kariyerime odaklanmıştım." Uzun süredir basketbolcu aşkıyla birliktelik yaşayan Ece, ""30'lardan sonra aile kurmak, çocuk yapmak daha bilinçli geliyor. Hiçbir zaman evlilik karşıtı olmadım" diyerek çocuk istediğini de dile getirdi.
'MART İYİ OLSUN'
Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Uçağın kokpitinde çektiği fotoğrafları paylaşan Sarıoğlu, "Mart iyi olsun" notunu düştü. Gürcistan'ın Tiflis şehrinden bu fotoğrafı paylaşan Sarıoğlu'na beğeni yağdı.
KAFALAR KARIŞIK
Çiğdem Batur, önceki gün Etiler'deydi. Alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen Batur, "Çok üzgünüz... İyiyiz diyoruz ama iyi olmak için bahane olsun istiyoruz" dedi. Ünlü oyuncu, beklenen İstanbul depremi ile alakalı ise, "Kafam çok karışık... İş için Londra'ya gidip geliyorum" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.