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    Buğrahan Tuncer’le yaza evlilik planları yapan Eda Ece'den samimi açıklamalar

    Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le yaza evlilik planları yapan Eda Ece, “30 yaşından sonra aile kurup, çocuk yapmak daha bilinçli geliyor” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Çocuk istiyor

    Yaklaşık 5 yıldır basketçi Buğrahan Tuncer'le aşk yaşayan Eda Ece, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisiyle evlilik yoluna girdi. 8 Haziran'da İstanbul'un görkemli otellerinden birinde düğün yapacak çiftin evlilik heyecanı sardı. İlişkisiyle ilgili bir dergiye konuşan güzel oyuncu, "Her zaman sevgilimi çok düşünen bir insan olduğuma inanıyorum. Bencillik yapmam, hep iki kişilik kariyerime odaklanmıştım." Uzun süredir basketbolcu aşkıyla birliktelik yaşayan Ece, ""30'lardan sonra aile kurmak, çocuk yapmak daha bilinçli geliyor. Hiçbir zaman evlilik karşıtı olmadım" diyerek çocuk istediğini de dile getirdi.



    'MART İYİ OLSUN'
    Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Uçağın kokpitinde çektiği fotoğrafları paylaşan Sarıoğlu, "Mart iyi olsun" notunu düştü. Gürcistan'ın Tiflis şehrinden bu fotoğrafı paylaşan Sarıoğlu'na beğeni yağdı.



    KAFALAR KARIŞIK
    Çiğdem Batur, önceki gün Etiler'deydi. Alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen Batur, "Çok üzgünüz... İyiyiz diyoruz ama iyi olmak için bahane olsun istiyoruz" dedi. Ünlü oyuncu, beklenen İstanbul depremi ile alakalı ise, "Kafam çok karışık... İş için Londra'ya gidip geliyorum" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.



        YÜZÜNÜ SAKLADI
        Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ile önceki gece Etiler'deki bir mekanda eğlendi. Çıkışta hızlı adımlar ile araçlarına binen Erçel ve eşi gazetecilerin kendilerini çekmek istemesi üzerine yüzlerini kapatarak araçlarına bindi. Ardından geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve birçok ilimizi sarsan deprem ile ilgili sorulara yanıt vermeyen çift, hızlıca oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



        KARNI BURNUNDA POZ
        Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'i eşi Nur Uysal anne olmak gün sayıyor. Güzel yenge, doğuma kısa bir süre kala karnı burnunda poz verdi. Nur Uysal'ın bu pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.



        'KURULUŞ OSMAN' FARKI!
        Kuruluş Osman'da; Moğol Komutan Nayman'ın Orhan Bey'i iyileştirmesi ve Yenişehir'in geri alınması bölüme damga vurdu. #BirOlacağızDiriOlcağız etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 116. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,26 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payıAB'de %6,88 izlenme oranı ve %18,41 izlenme payı 20+ABC1'de %8,86 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.



            'BU ADAYI SEVİYORUZ'
            Çocuklarıyla birlikte hayatını Bali'de sürdüren Irmak Ünal, oraya nasıl yerleşme kararı aldığını anlattı. Ünal yaptığı paylaşıma, "Biz Bali'ye ilk kez 2018 yılında bir festivale katılmak için gelmiştik. Ben ve iki can yoldaşım yani oğlum ve kızım... 2020 yılında buraya taşınmaya ve yaşamaya karar verdik. Zorluklarıyla ve mucizeleri ile bu adayı seviyoruz" dedi.



            İYİLİĞE AÇILAN PERDE
            Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşman deprem bölgesine yardım için sahneye çıkıyor. Ünlü ikili, "Kelepçe Kullanma Kılavuzu" oyununun tüm bilet gelirini depremde zarar görenlere destek amacıyla İyilik Melekleri Derneği'ne bağışlayacaklar. Oyun, 13 Mart'ta Tiyatrops sahnesinde seyircinin karşısına çıkacak.



            KABUS GERÇEK Mİ OLUYOR?
            ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, Cuma günü yayınlanacak 6. bölümüyle nefesleri kesecek. Ateş Kuşları'nın yeni bölümünde Barbaros, Gülayşe'yi kaçırırken, Çatal da Gülayşe'nin peşindedir. Gülayşe, 20 yıl önce kendisini çöpe bırakan öz amcası Menderes ve yengesi Naz ile karşı karşıyadır. Ateş Kuşları geçmişte ise Kara'yı Çatal'ın elinden kurtamaya çalışırlar.



                SEVİMLİ İKİLİ
                ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"in başrol oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı birlikte poz verdi. Bir araya gelen ikili sosyal medyadan fotoğraflarını yayınladı. Dizide Doruk ve Asiye karakterlerine hayat veren ikili #ASDOR etiketiyle yayınladıkları fotoğraflarını takipçilerin beğenisine sundu.



                ACILAR PAYLAŞTIKÇA AZALIR
                Engelsiz Yaşam Vakfı ve Uğur Batur'un iş birliğiyle "Acılar Paylaştıkça Azalır" adlı etkinlikte düzenlenen müzayede büyük ses getirdi. Çok sayıda ünlü ismin destek verdiği müzayedede, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Aslı ve Özcan Aydın çifti 10 adet akülü tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Kadriye Olgar ve Kerem Tuncalı da tekerlekli sandalye bağışlayanlar arasındaydı.



                SÜRPRİZ BULUŞMA
                Oynadıkları dizideki arkadaşlıkları aşka dönüşen ve birçok kişi tarafından örnek çift olarak gösterilen Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ani bir karakla ilişkilerini bitirmişti. Sen yoluna ben yoluma" diyen ikiliden Şaşmaz, bir süredir beraber çalıştığı menajerlik şirketinden ayrıldı. 24 yaşındaki Şaşmaz'ın yeni menajerlik ajansı merak konusu olurken, eski sevgilisinin bağlı bulunduğu menajerlik şirketiyle anlaştığı ortaya çıktı. Baysel ve Şaşmaz aynı çatı altında çalışmaya devam edecek.



                    YETENEKLİ GÜZEL
                    Güzelliğiyle çok konuşulan Hande Erçel, bu sefer de tasarım yeteneğini konuşturdu. Bir derginin kapak tasarımını yapan genç oyuncu bu yeteneğiyle büyük alkış topladı. Deprem sonrası ülkemiz için "Kenetlenme" adıyla hazırlanan derginin kapağını Erçel tasarladı. Güzel oyuncuya, "Elinin attığın her işte çok başarılısın" yorumları yapıldı.



                    AYRILSAK DA BERABERİZ
                    Önder Öztarhan önceki gün Etiler'deydi. Restoran çıkışı görüntülenen Öztarhan'ın yanında eski eşi Nazlı Keçili ve kızları da vardı. Öztarhan çıkışta sorulan sorulara, "Arkadaşlar, eski eşim ve kızlarım ile aile yemeği yedik. Zor günlerden geçiyoruz. Sizlere de kolay gelsin" diyerek aracına bindi. Ardından oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)

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                    Haberler Saklambaç Buğrahan Tuncer’le yaza evlilik planları yapan Eda Ece'den samimi açıklamalar
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