Buğrahan Tuncer’le yaza evlilik planları yapan Eda Ece'den samimi açıklamalar





'BU ADAYI SEVİYORUZ'

Çocuklarıyla birlikte hayatını Bali'de sürdüren Irmak Ünal, oraya nasıl yerleşme kararı aldığını anlattı. Ünal yaptığı paylaşıma, "Biz Bali'ye ilk kez 2018 yılında bir festivale katılmak için gelmiştik. Ben ve iki can yoldaşım yani oğlum ve kızım... 2020 yılında buraya taşınmaya ve yaşamaya karar verdik. Zorluklarıyla ve mucizeleri ile bu adayı seviyoruz" dedi.