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    Taze damat Özcan Deniz ortaya çıktı! Samar Dadgar'ın biricik eşinin son hali dikkat çekti

    Geçtiğimiz haftalarda evlenen Özcan Deniz, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. İşte haberin devamı ve 2 Mart 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Taze damat göründü!

    Deniz, karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Soruları yanıtsız bırakan Deniz, muhabirlere teşekkür etti. 50 yaşındaki sanatçının yıllara meydan okuyan görüntüsü de gözden kaçmadı.

    50 yaşındaki sanatçı, hayli dinamik ve fit görünüyordu.

    BİR AYAĞI HATAY'DA
    Aleyna Tilki'nin aklı, Hatay'da kaldı. Geçtiğimiz günlerde gittiği kentte depremzede miniklerle buluşan ünlü popçu, önceki gün ise bir AVM'deydi. "Artık bir ayağım Hatay'da. Sık sık gidip geliyorum" diyen Tilki, ekledi: "Oradaki çocuklarla aramda özel bir bağ oldu."

        TOPLANTI ZAMANI
        ATV'nin beğenilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncularından Pelin Akil, önceki gün kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan ile bir AVM'deydi. İkili, bir iş toplantısından sonra hemen evlerinde kendilerini bekleyen ikizlerine koştu.

        AŞKINA KOŞTU
        Yarın atv'de ilk kez ekrana gelecek 'Başım Belada' isimli dizinin kadrosunda yer alan Kaan Taşaner, çekimlerden fırsat bulduğu zamanı sevgilisiyle geçiriyor. Başarılı oyuncu, önceki gün bir AVM'de Seray Dura ile görüntülendi.

        YENİ BAŞLANGIÇLAR
        ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak', bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Oltan'ın ağır yaralanması şok etkisi yaratırken, Güzide kızından zor da olsa doğru olanı yapmasını ister. Yeşim'in tahrik edici hareketine verdiği karşılık, Güzide'nin artık o eski sakin halinden eser kalmadığını herkese hatırlatır.

            MORAL DEPOLADILAR
            Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızları Hira, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Muhabirlerlere poz veren çift, kızları Hira ile gezdikleri AVM'de moral depoladı. Depremden dolayı üzüntülerini dile getiren ikili, "Çok üzgünüz, toparlayacağız inşallah" demekle yetindi.

            BOŞANDILAR
            2018 yılında nikâh masasına oturan Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz evliliklerini noktaladı. Çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı almıştı. İkili, 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz gün tek celsede sonlandırdı. 4 yaşındaki oğulları Cem'in velayetinin annede kaldığı öğrenildi.

            KARMAŞIK DUYGULAR
            Sarp Apak, önceki akşam eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney ile birlikte Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi. Yemek yediklerini söyleyen Apak, "Şu an çok değişik duygular içindeyiz. Ama bir şekilde hayata devam ediyoruz" dedi. Ünlü oyuncu, "Benim ailem de Hataylı ve Adanalı... Bizde kayıp yok ama tanıdığımız insanlar hayatlarını kaybetti. Çok üzgünüz" diyerek evinin yolunu tuttu. Yemek sonrası görüntü veren Apak ailesi bir hayli keyifsizdi. (Doğan SAVAŞ)
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            Haberler Saklambaç Taze damat Özcan Deniz ortaya çıktı! Samar Dadgar'ın biricik eşinin son hali dikkat çekti
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