Taze damat Özcan Deniz ortaya çıktı! Samar Dadgar'ın biricik eşinin son hali dikkat çekti

Deniz, karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Soruları yanıtsız bırakan Deniz, muhabirlere teşekkür etti. 50 yaşındaki sanatçının yıllara meydan okuyan görüntüsü de gözden kaçmadı.
50 yaşındaki sanatçı, hayli dinamik ve fit görünüyordu.
BİR AYAĞI HATAY'DA
Aleyna Tilki'nin aklı, Hatay'da kaldı. Geçtiğimiz günlerde gittiği kentte depremzede miniklerle buluşan ünlü popçu, önceki gün ise bir AVM'deydi. "Artık bir ayağım Hatay'da. Sık sık gidip geliyorum" diyen Tilki, ekledi: "Oradaki çocuklarla aramda özel bir bağ oldu."