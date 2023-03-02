Taze damat Özcan Deniz ortaya çıktı! Samar Dadgar'ın biricik eşinin son hali dikkat çekti

KARMAŞIK DUYGULAR

Sarp Apak, önceki akşam eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney ile birlikte Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi. Yemek yediklerini söyleyen Apak, "Şu an çok değişik duygular içindeyiz. Ama bir şekilde hayata devam ediyoruz" dedi. Ünlü oyuncu, "Benim ailem de Hataylı ve Adanalı... Bizde kayıp yok ama tanıdığımız insanlar hayatlarını kaybetti. Çok üzgünüz" diyerek evinin yolunu tuttu. Yemek sonrası görüntü veren Apak ailesi bir hayli keyifsizdi. (Doğan SAVAŞ)