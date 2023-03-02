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    Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'la ilgili o yorumları görünce çileden çıktı! Sosyal medya üzerinden isyan etti

    Ece Erken, oğlu ile Katar’da bulunan eski eşi Serkan Uçar’ın yanına gitti. “Para bitti, Ece eski eşiyle barıştı” yorumlarına ateş püsküren Erken, “Siz geri zekalı mısınız?” diyerek bu çirkin yorumu yapanlara veryansın etti.

    Zehir zemberek!

    Ece Erken, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle çılgına döndü. Ünlü sunucu, oğlu Eymen'in isteğiyle geçmişe sünger çekip 2015'te boşandığı eski eşi Serkan Uçar'ın yanına Katar'a gitti.

    Ece Erken, eski eşi ve oğluyla sosyal medyadan paylaşımlar yapınca da bazıları ikilinin barıştığını iddia etti. Erken, haddini aşan yorumları görünce ise çileden çıktı.

    Instagram hesabından zehir zemberek sözler sarf eden Ece Erken, şunları yazdı: "Pardon, geri zekalı mısınız? 'Para bitti, Ece Katar'a gitti' yorumlarını okudum, sahte hesaplardan yazılmış.

        Yazanları da tahmin ediyorum. Yıllardır çocuğuma ben bakıyorum, babasını hiç kötülemedim ve hep görüşmesini istedim.

        Hiç kırmadım ama Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım. Sahte hesaplar mal mal yorum yapmış, baya güldük."

        'İHTİYACIM YOK'
        Daha sonra hızını almayan ve gergin paylaşımlarına devam eden ünlü sunucu, "Eymen'in, hatta Eymen'in çocuğuna yetecek durumum var. Lütfen merak etmeyin olur mu? Hiçbir zaman kimseye ihtiyacım olmadı. Babasıyla görüştürmem size normal gelmeyebilir anne veya insan değilseniz. Ben tüm yaşadıklarıma rağmen tek bir gün evladıma babasını kötülemedim bazıları gibi. Çünkü ben her şeyden önce bir anneyim ve evladım herkesten önce gelir" diyerek kimseye ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

            YORUMLARI GÖRÜNCE ÇILDIRDI
            Erken'in eski eski Serkan Uçar'la barışma haberlerini okuyanlar, ünlü sunucuyu hedef alıp "Parası bitti, eski eşine koştu" yazdı.. Kötü yorumları görür görmez sosyal medyadan paylaşımlar yapan Erken, "Ben bir anneyim. Bunu bana yapamazsınız" dedi.

            Ece Erken, "Herkes sosyal medyadan ahlak dersi veriyor ama önce kişi, kendine baksın" dedi.

            Erken, Eymen ile babasının bu mutluluk pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
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            HangiKredi
            Haberler Saklambaç Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'la ilgili o yorumları görünce çileden çıktı! Sosyal medya üzerinden isyan etti
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