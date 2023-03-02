Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'la ilgili o yorumları görünce çileden çıktı! Sosyal medya üzerinden isyan etti

'İHTİYACIM YOK'

Daha sonra hızını almayan ve gergin paylaşımlarına devam eden ünlü sunucu, "Eymen'in, hatta Eymen'in çocuğuna yetecek durumum var. Lütfen merak etmeyin olur mu? Hiçbir zaman kimseye ihtiyacım olmadı. Babasıyla görüştürmem size normal gelmeyebilir anne veya insan değilseniz. Ben tüm yaşadıklarıma rağmen tek bir gün evladıma babasını kötülemedim bazıları gibi. Çünkü ben her şeyden önce bir anneyim ve evladım herkesten önce gelir" diyerek kimseye ihtiyacı olmadığını dile getirdi.