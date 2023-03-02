Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'la ilgili o yorumları görünce çileden çıktı! Sosyal medya üzerinden isyan etti

Ece Erken, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle çılgına döndü. Ünlü sunucu, oğlu Eymen'in isteğiyle geçmişe sünger çekip 2015'te boşandığı eski eşi Serkan Uçar'ın yanına Katar'a gitti.
Ece Erken, eski eşi ve oğluyla sosyal medyadan paylaşımlar yapınca da bazıları ikilinin barıştığını iddia etti. Erken, haddini aşan yorumları görünce ise çileden çıktı.
Instagram hesabından zehir zemberek sözler sarf eden Ece Erken, şunları yazdı: "Pardon, geri zekalı mısınız? 'Para bitti, Ece Katar'a gitti' yorumlarını okudum, sahte hesaplardan yazılmış.