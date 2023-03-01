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    Mustafa Mert Koç ile ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna gönlünü kaptırdı

    Son dönemdeki ‘basketbolcu aşık’ modasına Melisa Aslı Pamuk da uydu. Bir yıllık sevgilisi Mustafa Mert Koç ile Kasım 2022’de ayrılan güzel oyuncu, Galatasaraylı basketbolcu Mahir Ağva ile beraber...

    Doğan Savaş
    ’Pamuk’ kalbi doldu

    Magazin dünyasının ünlü güzelleri arasında son dönemde birçok isim, gönlünü basketbolculara kaptırdı.



    Eda Ece- Buğrahan Tuncer, Ebru Şahin- Cedi Osman, İrem Sak-Furkan Yılmaz, Duygu Özaslan-Can Maxim Mutaf, Müge Boz-Caner Erdeniz, İlayda Akdoğan- Roham Kabir ve Zeynep Selvili-Birkan Batuk ise 'basketbolcu sevdası'na örnek isimler arasındaydı.



    Şimdi ise Melisa Aslı Pamuk'tan benzer bir haber geldi. Pamuk, kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç'tan Kasım 2022'de ayrılmıştı. Yaptığı imalı paylaşımlarıyla kalbinin kırıldığını gözler önüne seren Melisa Aslı Pamuk, geçmişi unuttu.



        31 yaşındaki güzel oyuncu, kısa bir süre önce kalbini şimdilerde Galatasaray'da forma giyen Mahir Ağva'ya kaptırdı.



        GİZLİ TUTUYORLAR
        Ortak dostları aracılığıyla kısa bir süre önce tanışan çiçeği burnunda ikili, şimdilik aşklarını gizli tutmak içinse sosyal medyada dahi birbirlerini takip etmiyor.

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