Mustafa Mert Koç ile ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna gönlünü kaptırdı





Şimdi ise Melisa Aslı Pamuk'tan benzer bir haber geldi. Pamuk, kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç'tan Kasım 2022'de ayrılmıştı. Yaptığı imalı paylaşımlarıyla kalbinin kırıldığını gözler önüne seren Melisa Aslı Pamuk, geçmişi unuttu.