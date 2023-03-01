Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerini Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in paylaşacağı son filmi "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" filminin çekimlerine Antalya'da başlandı.
Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerini Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in paylaşacağı son filmi "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" filminin çekimlerine Antalya'da başlandı.
KALPLERİ FETHETTİLER
Savaş, dram ve tarih içerikli filmin başrolündeki İngiliz aktör Henry Cavill ise ilk kez geldiği ülkemizde kalpleri fethetti. Belek'te konakladığı oteldeki mütevazı tavırlarıyla büyük ilgi gören dünyaca ünlü aktör, deprem felaketi karşısında da duyarsız kalmadı.
Henry Cavill'in bireysel olarak depremzedeler için 1 milyon dolarlık yardım yaptığı ve bölgeye erzak, barınma ile hayvan mamaları yolladığı öğrenildi.