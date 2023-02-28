Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın nazara geldi!

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuşur oldu. Yüzünün güzelliği ve hanımefendiliğiyle Türkiye'nin sevgilisi olan 80 yaşındaki ünlü sanatçı, 2002 yılında yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı. Ancak Filiz Akın, bir süre önce bu kez kulağındaki kötü huylu tümör nedeniyle operasyon geçirmek zorunda kaldı. Sol kulağındaki kanserli doku nedeniyle geçtiğimiz gün ikinci ameliyatı olan Akın, dün yüreklere su serpti.







'BENİM ÇEKTİĞİM NE Kİ!'

"Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi... Arayan, beni merak eden herkese teşekkürler. Şimdi iyiyim" diyen efsane sanatçı, sözlerini ise şöyle sürdürdü: "Evet, çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama benim çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki!" Filiz Akın'ın hastane odasından çekilen videosuyla yaptığı bu paylaşıma sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.







FİLİZ AKIN'IN GÜZEL YÜZÜ GÖZE GELDİ

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Filiz Akın'a takipçilerinden hem 'geçmiş olsun' hem de "Güzel yüzünüze nazar değiyor" mesajları yağdı...

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