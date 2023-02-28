Önce Dilan Çiçek Deniz-Mert Yazıcıoğlu ve Umut Evirgen-Ayça Ayşin Turan şimdi de Rabia Soytürk ile Delimine

Magazin dünyası iki gündür birçok yeni aşkı konuşur oldu. Önceki günün sürprizi Dilan Deniz Çiçek ile Mert Yazıcıoğlu ve Umut Evirgen ile Ayça Ayşin Turan'dan geldi. Herkes bu iki sürpriz ilişkiyle ilgili yorum yaparken ünlü oyuncu Rabia Soytürk de iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı.
AYNI YERDE AYNI DAKİKADA
Güzel oyuncuyla sosyal medya fenomeni Delimine'nin aynı yerden ve aynı dakikada yaptıkları paylaşım, aşk dedikodularını alevlendirdi. "Aşk mı yaşıyorlar?" yorumlarına sebep olan ikili henüz bir açıklama yapmadı.
TEPKİ DEMETİ
Asrın felaketi karşısında taşını elin altına koyan Demet Akalın, bu süreçte sessiz kalan ünlü isimlere ise tepki göstermişti. Okan Kurt ile beraber elinden gelen maddi ve manevi yardımları yapan ünlü popçu, önceki gün de Instagram hesabından paylaştığı bu heykele şöyle yazdı: "Olaylar yaşanırken bazı ünlüler..."