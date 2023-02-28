Önce Dilan Çiçek Deniz-Mert Yazıcıoğlu ve Umut Evirgen-Ayça Ayşin Turan şimdi de Rabia Soytürk ile Delimine

Magazin dünyası iki gündür birçok yeni aşkı konuşur oldu. Önceki günün sürprizi Dilan Deniz Çiçek ile Mert Yazıcıoğlu ve Umut Evirgen ile Ayça Ayşin Turan'dan geldi. Herkes bu iki sürpriz ilişkiyle ilgili yorum yaparken ünlü oyuncu Rabia Soytürk de iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı.