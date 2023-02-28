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    Önce Dilan Çiçek Deniz-Mert Yazıcıoğlu ve Umut Evirgen-Ayça Ayşin Turan şimdi de Rabia Soytürk ile Delimine

    Dilan Çiçek Deniz- Mert Yazıcıoğlu, Umut Evirgen-Ayça Ayşin Turan aşklarından sonra bir ilişki haberi de Rabia Soytürk ile Delimine’den geldi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Sürpriz 3

    Magazin dünyası iki gündür birçok yeni aşkı konuşur oldu. Önceki günün sürprizi Dilan Deniz Çiçek ile Mert Yazıcıoğlu ve Umut Evirgen ile Ayça Ayşin Turan'dan geldi. Herkes bu iki sürpriz ilişkiyle ilgili yorum yaparken ünlü oyuncu Rabia Soytürk de iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı.



    AYNI YERDE AYNI DAKİKADA
    Güzel oyuncuyla sosyal medya fenomeni Delimine'nin aynı yerden ve aynı dakikada yaptıkları paylaşım, aşk dedikodularını alevlendirdi. "Aşk mı yaşıyorlar?" yorumlarına sebep olan ikili henüz bir açıklama yapmadı.



    TEPKİ DEMETİ
    Asrın felaketi karşısında taşını elin altına koyan Demet Akalın, bu süreçte sessiz kalan ünlü isimlere ise tepki göstermişti. Okan Kurt ile beraber elinden gelen maddi ve manevi yardımları yapan ünlü popçu, önceki gün de Instagram hesabından paylaştığı bu heykele şöyle yazdı: "Olaylar yaşanırken bazı ünlüler..."



        BABA GEZİNTİ
        Soner Sarıkabadayı, önceki gününü oğluna ayırdı. 2015 Kolombiya Güzeli eşi manken Madelein Lopez Camelo ile evliliğinden 2.5 yaşında Hasan Mathias adında bir çocuğu olan ünlü müzisyen, önceki gün oğlunu ata bindirdi. Minik Hasan kadar Soner Sarıkabadayı'nın da mutluluğu, güzel modelin objektifine böyle yansıdı.



        ANLAMLI ZİYARET
        Kendisiyle aynı soyadı taşıyan Uğurcan Yanardağ ile birlikte olan Arzu Yanardağ, önceki gün Anıtkabir'i ziyaret etti. Ünlü oyuncu, paylaştığı kareye "Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim" diye yazdı.



        KÜÇÜK OLAN ELA BÜYÜK OLAN SES
        Ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Erdim'in büyük kızları, gülümsetti. Kısa süre önce bir kız kardeşi olan minik Ses, annesinin bazen isimlerini karıştırması üzerine eline kağıt kalemi aldı. Sevimliliğiyle fenomen olan Ses, kağıda da "Küçük olan Ela, büyük olan Ses" diye yazarak anne ve babasını güldürdü.



            BEKLENEN SON
            Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz cephesinden bir süredir beklenen 'ayrılık' haberi geldi. Dört yaşında bir çocukları olan çift, uzun süredir tek başlarına farklı mekanlarda görüntüleniyordu. Hatta Buğra Gülsoy'la ilgili çapkınlık haberleri de kulaktan kulağa yayılmıştı. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz, birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına evliliklerini anlaşmalı olarak bitirme kararı aldı.



            AKIL HASTANESİ KARARI!
            Ece Erken, cep telefonundan mesaj atarak kendisini ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiğini ileri sürdüğü Ersal Çınar hakkında geçtiğimiz yıllarda suç duyurusunda bulunmuştu. Erken, mahkemenin karar verdiğini açıkladı. Ünlü sunucu, Çınar'ın akıl hastanesine yatırılmasına karar verildiğini sosyal medyasından duyurdu. Ece Erken, karar sonrası rahat bir nefes aldı.



            TOPARLAMA ZAMANI
            Pop müziğin ünlü ismi Simge, yıllar sonra spora başladı. Tam iki yılın ardından antrenmanlara start veren güzel popçu, "Hem kafayı hem de vücudumu toparlamaya karar verdim" dedi. Bu arada fit vücuduyla dikkat çeken Simge'nin bu paylaşımı sonrası takipçilerinden "Spor yapmadan nasıl bu kadar fit kalıyordun?" mesajları yağdı.



                YARDIM ENGEL TANIMAZ
                Engelsiz Yaşam Vakfı'nın düzenlediği "Acılar Paylaştıkça Azalır" adlı yardım gecesi büyük ilgi gördü. Müzayedede Fatih Terim'in imzalı 5 numaralı forması 100 bin TL'ye alıcı buldu. Gecede Atatürk portresi 40 bin TL'ye Menekşe Kankavi'ye satıldı. Elde edilen tüm gelir, engelli çocukların depremle ilgili eğitimlerine harcanacak.



                DİJİTAL BAĞIŞ
                Dila Kalafatoğlu, son şarkısı 'Döndüm'ün dijital gelirlerini depremzedeler için bağışlayacağını açıkladı. Şarkıcı, "Bu büyük felaketin etkisini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ben de bir müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşünüp bu kararı aldım" dedi.



                CEZAYİR GÖZÜNÜ KARARTTI
                Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam merakla beklenen yeni bölümüyle atv'de ekranda... Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle: Cezayir ve Firuze, evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır. Firuze, Gülendam'ı evine getirmesiyle temize çıkar. Leyla ve Firuze yeniden karşı karşıya gelir. Cezayir, Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez.



                    AĞLAMAKTAN HELAK OLDUM
                    İrem Derici, sevgilisiyle Beşiktaş-Antalyaspor maçına gitti. Taraftarların sahaya oyuncak yağdırması Derici'yi gözyaşlarına boğdu. Derici yaptığı paylaşıma, "Ağlamaktan helak oldum... Beraberken o kadar güzeliz ki anlatamam" notunu düştü.



                    KEYİFSİZ KOMEDYEN
                    Hasan Can Kaya, önceki gün Etiler'deydi. Keyifsiz olduğu görülen Kaya, "Nasılsınız?" sorusuna, "Nasıl olabiliriz ki? Keyfimiz yok" yanıtını verdi. Komedyen, iş toplantısına geldiğini söyledi...



                    ÖZLEM DOLU PAYLAŞIM
                    Derya Şensoy, iki yıl önce vefat eden babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde andı. Şensoy, "Seni çok özledim. Yoluma ışık olmaya devam et baba, seni çok seviyorum" mesajını paylaştı. 70 yaşında vefat eden Şensoy'un ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

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                    Yapılandırmaya deprem değişikliği
                    Haberler Saklambaç Önce Dilan Çiçek Deniz-Mert Yazıcıoğlu ve Umut Evirgen-Ayça Ayşin Turan şimdi de Rabia Soytürk ile Delimine
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