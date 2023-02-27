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    Mert Yazıcıoğlu yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz ile fena yakalandı

    Dört yıllık aşkı Afra Saraçoğlu’ndan ihanet yüzünden ayrıldığı konuşulan Mert Yazıcıoğlu, ‘Çiçek açtı’! 29 yaşındaki oyuncu, tıpkı kendisi gibi sevgilisinden yeni ayrılan Dilan Çiçek Deniz ile birlikte...

    Kırık kalbi ’Çiçek’lendi

    Kırık kalpler buluştu! Mert Yazıcıoğlu, bir süre önce kendisi gibi oyuncu Afra Saraçoğlu ile dört yıllık ilişkisini bitirmişti. Herkes, büyük aşkın bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakınlaşmasını gösterdi. Ancak Mert Yazıcıoğlu, ihanete uğramadığını söylese de kimseyi inandıramadı. Ayrılığın ardından adı rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile anılan 29 yaşındaki oyuncunun, kalbini kaptırdığı asıl isim belli oldu. Mert Yazıcıoğlu, 'gazetemagazin'in haberine göre; bundan yaklaşık 10 gün önce kendisi gibi ayrılık acısı çeken Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı.



    MEKANDA EL ELE
    Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Thor Saevarsson ile Kasım 2022'de ayrılan güzel oyuncu, teselliyi Yazıcıoğlu'nda buldu. Her ikisi de aşk acısı çeken çiçeği burnunda çift, geçtiğimiz günlerde de Zekeriyaköy'deki bir mekana el ele girip içeride samimi görüntüler sergiledi.

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    Sahte ihbarları tek tek sildi!
    Haberler Saklambaç Mert Yazıcıoğlu yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz ile fena yakalandı
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