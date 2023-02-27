Dünyanın en güzel 18 futbolcu eşi belli oldu! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara...

Dünyanın en çok takip edilen spor sitelerinden "sportslulu.com", binlerce kişinin katılımıyla 'dünyanın en güzel futbolcu eşleri' listesi sıraladı. Eski ve yeni birçok ünlü futbolcunun eşi ile sevgilisinin yer aldığı 18 kişilik liste, önceki gün yayınlandı. Listenin ilk sırasında Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo yer aldı. Messi ile Ronaldo arasındaki rekabet, buraya da taşınırken ikinci sıraya Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez yerleşti. Üçüncü sırada halen gözde olan David Beckham'ın eşi Victoria'nın yer alması ise ilginçti.