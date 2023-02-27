Dünyanın en güzel 18 futbolcu eşi belli oldu! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara...

Dünyanın en çok takip edilen spor sitelerinden "sportslulu.com", binlerce kişinin katılımıyla 'dünyanın en güzel futbolcu eşleri' listesi sıraladı. Eski ve yeni birçok ünlü futbolcunun eşi ile sevgilisinin yer aldığı 18 kişilik liste, önceki gün yayınlandı. Listenin ilk sırasında Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo yer aldı. Messi ile Ronaldo arasındaki rekabet, buraya da taşınırken ikinci sıraya Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez yerleşti. Üçüncü sırada halen gözde olan David Beckham'ın eşi Victoria'nın yer alması ise ilginçti.
RESTORAN ÇIKIŞI HATIRLATILDI
Dördüncü sırada ise özel hayatlarıyla sık sık gündem olan Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney vardı. 18 güzelden oluşan listeye İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ise 10. sıradan giriş yaptı. Sitede İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen güzel yengenin Londra'da iyi yemek yenilecek bir restoran bulamadığı için yaptığı serzenişten de bahsedildi.
Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo