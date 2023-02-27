Alp Navruz’dan ayrılan Ayça Ayşin Turan gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı!

Ayça Ayşin Turan, bir yıllık aşkı Alp Navruz'la ilişkisini Aralık 2022'de bitirmişti. Ayrılığın nedeni ise Turan'ın kendisi gibi oyuncu olan Navruz'un defalarca ihanetine uğramasıydı. Güzel oyuncunun adı, ayrılığın ardından da Murat Boz ile anılmış; ancak iki taraf da "Arkadaşız" diyerek iddiaları yalanlamıştı. 30 yaşındaki güzelin, birkaç haftadır ise sürpriz bir isimle görüştüğü ortaya çıktı. Ayça Ayşin Turan, ortak dostları aracılığıyla tanıştığı Umut Evirgen ile gizli gizli görüşmeye başladı. Şimdilik tanışma aşamasında olan çift, ilişkileri duyulmasın diye de buluşmak için güzel oyuncunun evini tercih ediyor.







SON İLİŞKİSİ SERENAY'DI

Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyada da yankı bulan bu sürpriz yakınlaşması ise akılları Evirgen'in kabarık aşk defterini getirdi. Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan ünlü işletmeci ve yönetmen, son olarak Serenay Sarıkaya aşkıyla gündemdeydi. Umut Evirgen'in adı dokuz ay önce ayrıldığı Sarıkaya'dan sonra da birçok kişiyle anılsa da ünlü işletmecinin çevresine bu dedikoduları yalanladığı ve adının 'çapkın'a çıkmasından son derece rahatsız olduğu söyleniyor.

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