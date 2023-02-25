400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı umursamaz paylaşımlarına yenisini ekledi! Binlerce kişi Şeyma Subaşı'nı BTK’ya şikayet etti!

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada derin yaralar açan Kahramanmaraş merkezli depremler, Türk insanının zor zamanlarda nasıl birlik olduğunu bir kez daha gösterdi.
Magazin ve sosyete dünyası da ellerinden gelen maddi ve manevi yardım için yarışırken Şeyma Subaşı'nın yaşanan acı umrunda değildi. Depremin ilk günü birkaç bağış paylaşımı yapan Şeyma Subaşı, neşeli paylaşımlarına hız kesmeden devam etti.
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Umursamazlığı nedeniyle 400 bin takipçi kaybeden Şeyma, önceki gün ise skandal paylaşım yaptı. Miami'de dans ederken çekilen videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'nı görenler, çileden çıktı.