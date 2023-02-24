Mehmet ile Uğur Tatlıcı’nın arasındaki miras kavgasında yeni karar

2009'da vefat eden işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın oğulları Mehmet ile Uğur Tatlıcı'nın arasındaki hukuki süreç yaklaşık 14 yıldır sürerken davanın ABD'deki ayağında şok bir karar çıktı Mehmet Tatlıcı, merhum işadamının ikinci eşi Nurten Tatlıcı'dan olan kardeşi Uğur Tatlıcı'ya 2018 yılında açtığı davada, hakarete ve gelir kaybına uğradığını iddia etmişti. ABD basınına da Florida'nın en büyük davalarından biri olarak lanse edilen dava, ilk olarak Ocak 2020'de karara bağlandı.