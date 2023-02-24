Mehmet ile Uğur Tatlıcı’nın arasındaki miras kavgasında yeni karar

2009'da vefat eden işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın oğulları Mehmet ile Uğur Tatlıcı'nın arasındaki hukuki süreç yaklaşık 14 yıldır sürerken davanın ABD'deki ayağında şok bir karar çıktı Mehmet Tatlıcı, merhum işadamının ikinci eşi Nurten Tatlıcı'dan olan kardeşi Uğur Tatlıcı'ya 2018 yılında açtığı davada, hakarete ve gelir kaybına uğradığını iddia etmişti. ABD basınına da Florida'nın en büyük davalarından biri olarak lanse edilen dava, ilk olarak Ocak 2020'de karara bağlandı.
İTİRAZ ETMİŞLERDİ
Florida Mahkemesi, Uğur Tatlıcı'nın Mehmet Tatlıcı'ya 740 milyon dolar ödemesine hükmetmişti. Ancak Uğur Bey'in avukatları, karara "Bize bilgi aylar sonra ulaştı" diyerek itiraz edip "Her ki tarafı da Türk vatandaşı olan davada, ABD ve Florida mahkemelerinin yetkisi bulunmamaktadır" demişti.
ÖLÜM TEHDİDİ İDDİASI
Hatta avukatlar, Uğur Bey ile annesi Nurten Tatlıcı'nın ölüm tehditleri aldığını iddia etmişti. Ancak Palm Beach'te 30 Ocak'ta görülen son duruşmada Uğur Tatlıcı'nın Mehmet Tatlıcı'ya yasal faiziyle 740 milyon dolar değil tam 894 milyon 468 bin dolar ödemesine hükmetti.