Güçlü kadro ve öyküsüyle merakla beklenen ‘Başım Belada’nın ilk tanıtımı merak uyandırdı

Yakında atv ekranında yerini alacak 'Başım Belada' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Sevinç Kıranlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci ve Selahattin Taşdöğen gibi isimler yer alıyor.
GERÇEKLER AÇIĞA MI ÇIKIYOR?
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde nefesler tutulacak. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle: Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir. Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Zıpkın, Ali'yi yakıp Nizam'a tüm gerçekleri anlatacak mıdır?
SAHİP ÇIKTI
Kahramanmaraş merkezli ilk depremde kısmen yıkılan Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nde yıkım yapılırken fark edilen kediler tek tek çıkarılmıştı. İlk çıkarılan kediye sanatçı Sevcan Orhan talip oldu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Orhan, "Çok şükür... Kimsesi yoksa sahiplenirim" mesajı paylaştı.