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    Güçlü kadro ve öyküsüyle merakla beklenen ‘Başım Belada’nın ilk tanıtımı merak uyandırdı

    ATV’nin yakında ekrana gelecek olan yeni dizisi ‘Başım Belada’nın ilk tanıtımı şimdiden merak uyandırdı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Güçlü kadro ve öyküsüyle merakla bekleniyor

    Yakında atv ekranında yerini alacak 'Başım Belada' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Sevinç Kıranlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci ve Selahattin Taşdöğen gibi isimler yer alıyor.



    GERÇEKLER AÇIĞA MI ÇIKIYOR?
    ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde nefesler tutulacak. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle: Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir. Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Zıpkın, Ali'yi yakıp Nizam'a tüm gerçekleri anlatacak mıdır?



    SAHİP ÇIKTI
    Kahramanmaraş merkezli ilk depremde kısmen yıkılan Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nde yıkım yapılırken fark edilen kediler tek tek çıkarılmıştı. İlk çıkarılan kediye sanatçı Sevcan Orhan talip oldu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Orhan, "Çok şükür... Kimsesi yoksa sahiplenirim" mesajı paylaştı.



        BURUK YAŞ
        21 Şubat'ta 37 yaşına giren Derya Uluğ, kendisine gelen kutlama mesajları sonrası şu cümleleri sarf etti: "İlk kez doğduğum için sevinemedim; son 15 kötü günden biriydi sadece. Oradaki içi yaralı, ayakta ve hayatta kalmaya çalışan insanlar iyi olduğunda tekrar iyi olabileceğim sanırım. Lütfen yardımlarımıza devam edelim. Hiçbir zaman eşit olmadı ki insanlık fakat bu sefer terazideki o dengeyi biz sağlayalım."



        'YARDIMLAR SÜRECEK'
        Deprem bölgesine gidip hem halka bir nebze olsun moral verip hem de yemek dağıtan Gizem Karaca ile Hazal Subaşı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Güzel oyuncular, "Yaralar çok zor sarılacak farkındayız ama yardımlarımız bitmeyecek" dedi. Karaca, "Orada neler hissettiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "O insanların ne yaşadığını anlayamayız. Nasıl tam normale dönülecek ama elimizden geleni yapıyoruz."



        POZİTİF KARE
        Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Azra Akın, dün bir nebze de olsun takipçilerine moral vermeye çalıştı. Her zaman güler yüzüyle bildiğimiz Akın, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Akın, verdiği poza da "Gününüz güzel geçsin" notunu düştü.



            KAFALAR KARIŞIK
            İrem Derici, dün Instagram'dan "Bugün artık hayata karışmaya başlamalıyım yoksa kafayı yiyeceğim" diyerek bu karesini paylaştı. Ünlü popçu, olası eleştirileri ise "Büyük bir ekiple yürüyoruz yıllardır ve bunun büyük sorumlulukları var" diyerek de engelledi.



            EĞİTİM ŞART
            Gökhan Türkmen, 22 Ocak'ta başlayan 2023 Türkiye Turnesine 13 Mart'ta İstanbul'da devam edecek. Türkmen, tüm konserlerden elde edilecek gelirin bir kısmını depremde mağdur olan gençlerin eğitiminde kullanılmak üzere İstanbul Vakfı'nın 'büyüthayallerini' adlı projesine bağışlayacak.



            HİÇ İYİ DEĞİLİM!
            Cem Yılmaz, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'ndaki bir çocuk kliniğinden çıkarken görüntülendi. Yılmaz, "Oğlunuz Kemal'in bir rahatsızlığı mı var?" sorusuna, "Yok kardeşim sağ ol" yanıtını verdi. Moralsiz halleriyle objektiflere takılan komedyen, "Siz nasılsınız?" sorularına ise "İyi değilim kardeşim" demekle yetindi. Hızlı adımlar ile aracına binen Yılmaz, soruları da yanıtsız bıraktı... (Doğan SAVAŞ)



                EFSANE GERİ DÖNDÜ
                Yerli Leonardo DiCaprio olarak bilinen Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Kural, yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Adeta iğne ipliğe dönen ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle epey beğenildi. Yakışıklı oyuncuya "Efsane geri döndü" yorumları yapıldı.



                SİYAHLARA BÜRÜNDÜ
                Sekiz yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozan model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam sevgilisiyle akşam gezmesine çıktı. Ünlü manken ve Nail Gönenli, Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. Moralsiz hali gözden kaçmayan ünlü model, adeta ruh halini yansıtırcasına da baştan aşağıya siyahlar içerisindeydi. Gazetecilerin sorularını kibar bir dille geri çeviren Çağla Şıkel, "İyi akşamlar, teşekkürler" demekle yetindi. Şıkel, ardından aşkının aracına binip evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



                TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ!
                Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile önceki gün Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. Özpirinçci, depremle ilgili üzüntüsünü şöyle dile getirdi: "Toplanan yardımların gerekli yerlere ulaşması için çabalıyoruz. Oradaki tanıdıklarımızla iş birliği içindeyiz. İnşallah hep birlikte ayağa kalkacağız"



                    "MESAFELİYİM"
                    Sosyal medyada yapılan "Normalleşelim mi?" anketleriyle ilgili de konuşan oyuncu, "Ben sosyal medyaya mesafeli davranmaya çalışan birisiyim. İçinden gelen ne isterse yapsın. Birbirimizin kusurlarına değil de ortak noktalarımıza odaklanma zamanı" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                    MÜZİĞİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ
                    Asrın felaketi sonrasında eşi Selin İmer ile beraber elinden gelen desteği veren Mustafa Ceceli, bir kez daha takdir topladı. Müzisyen bir depremzedenin nakit ihtiyacından dolayı piyanosunu 21 bin TL'ye satışa çıkardığını gören Ceceli, hemen harekete geçti. Ceceli, piyanoyu hemen satın aldı ve piyanoyu da kendilerine hediye etti.



                    GÜZEL HADİSE
                    Asrın felaketi için sadece Türkiye'de değil Hollanda'da da yardım toplanması için çalışan Hadise, şimdi de Belçika'da harekete geçti. Birdy'nin "People Help the People" şarkısını yeniden yorumlamak için harekete geçen Belçikalı şarkıcılar arasında Hadise de yer alacak. 2 Mart'ta tüm dijital platformlarda piyasaya çıkacak olan şarkıdan elde edilen tüm gelir ise depremzedeler için kullanılacak.



                        SON MODA YARDIM
                        Türkiye'de olduğu kadar Avusturya'da da hatırı sayılır bir şöhreti olan modacı Atıl Kutoğlu, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve eşi Azize Ceyhun'un katkılarıyla Viyana'daki mağazasında depremzedeler için yardım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer de katldı.



                        ACIYA FRANSIZ KALMADI
                        Bugüne dek ülkemizde sayısız konser veren Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias, Türkiye'deki felakete duyarsız kalmadı. "Yaraları sarmak için el birliğiyle hareket etmeliyiz" diyen efsane şarkıcı, ekledi: "Türk halkının birbirlerine olan bağlılığını tüm dünya gördü."

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                        Haberler Saklambaç Güçlü kadro ve öyküsüyle merakla beklenen ‘Başım Belada’nın ilk tanıtımı merak uyandırdı
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