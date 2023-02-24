Güçlü kadro ve öyküsüyle merakla beklenen ‘Başım Belada’nın ilk tanıtımı merak uyandırdı





'YARDIMLAR SÜRECEK'

Deprem bölgesine gidip hem halka bir nebze olsun moral verip hem de yemek dağıtan Gizem Karaca ile Hazal Subaşı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Güzel oyuncular, "Yaralar çok zor sarılacak farkındayız ama yardımlarımız bitmeyecek" dedi. Karaca, "Orada neler hissettiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "O insanların ne yaşadığını anlayamayız. Nasıl tam normale dönülecek ama elimizden geleni yapıyoruz."