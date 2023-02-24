



İLHAM ALIYORLAR

Birçok yapımcı ve izleyicinin görüşü alınarak yapılan habere göre; bunun başlıca nedenlerinden biri Türkiye'nin eşsiz kültürü ve diziler aracılığıyla yansıtılan duygular... Television Business International'ın birçok farklı ülkeden yüzlerce yabancı seyirciyle yaptığı araştırmaya göre; yabancılar Türk dizilerini izlerken kendilerine 'ilham' alıyor. Özellikle Türk insanının her türlü duygusunu yansıtabilmesi ve bunun bazen bir damla gözyaşı bazen de hüzünlü bir bakışla ekrana yansıtılması, yabancı seyirciyi yürekten etkiliyor.