Televizyon sektörüyle ilgili verdiği haberlerle dünyanın en prestijli sitelerinden Television Business International, son yıllarda Türk dizilerinin dünya çapında gördüğü ilgiyi araştırdı. Dizi ihracatı Türkiye'nin ekonomisine en fazla katkı sağlayan kalemlerin başında gelirken 2022 yılında yaklaşık 750 milyon dolar düzeyinde bir ihracat hacmi yakalandı. Ülkenin 2023 yılı hedefi ise dizi ve film ihracatından 1,5 milyar doları aşkın gelir elde etmek... Bu veriler doğrultusunda dünyanın birçok ülkesindeki Türk dizilerinin gördüğü ilgi ve kırılan reyting rekorlarının nedeni Television Business International tarafından kapsamlı olarak araştırıldı.
İLHAM ALIYORLAR
Birçok yapımcı ve izleyicinin görüşü alınarak yapılan habere göre; bunun başlıca nedenlerinden biri Türkiye'nin eşsiz kültürü ve diziler aracılığıyla yansıtılan duygular... Television Business International'ın birçok farklı ülkeden yüzlerce yabancı seyirciyle yaptığı araştırmaya göre; yabancılar Türk dizilerini izlerken kendilerine 'ilham' alıyor. Özellikle Türk insanının her türlü duygusunu yansıtabilmesi ve bunun bazen bir damla gözyaşı bazen de hüzünlü bir bakışla ekrana yansıtılması, yabancı seyirciyi yürekten etkiliyor.
Türk yapımları başta Romanya, Hırvatistan ve Macaristan gibi ülkelerden büyük talep görse de son dönemde Orta ve Doğu Avrupa'da da dizilerimize olan ilgi büyük oranda arttı. atv'nin birçok eski dizisinin yanı sıra yeni sezona fırtına gibi başlayan Bir Küçük Gün Işığı ve Ben Bu Cihana Sığmazam da Endonezya, Pakistan ve Bangladeş'e satıldı.