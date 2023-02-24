2018 Türkiye güzeli model Şevval Şahin'den tepki çeken söylemler: Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum





Türkiye'de birçok firmayla çalışan ve modellik yapan Şahin, katıldığı bir başka programda "Türkiye'de 3 aydan fazla kalınca daralıyorum" sözleriyle yine tepkileri üzerine çekti. İstanbul'da doğan ve 19 yaşına kadar Londra'da yaşayan Şevval Şahin geçtiğimiz gün youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Yıl içerisinde sık sık ülke dışına çıkan ve şimdilerde de Londra'da olan Şevval Şahin katıldığı programda Türkiye'de çok kalmak istemediğini belirtti. Ünlü model, "kendimi buraya ait hissetmiyorum" dediği Türkiye'den uzak kalınca daha mutlu olduğunu dile getirdi. Türkiye'de ünlü olan ve Türkiye'de para kazanan Şahin, "19 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum" sözleriyle de herkesi şaşırttı.

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