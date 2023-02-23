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    Wanda Nara, Icardi ile olan ayrılık dedikodularına noktayı koydu! 300 bin Euro'luk...

    Yılan hikayesine dönen Wanda Nara ve Mauro İcardi evliliğinde kafalarda oluşan birçok soru yanıt buldu. Barışma hediyesi olarak 300 bin Euro’luk çanta alan İcardi’ye, Nara’dan cevap gecikmedi: “O benim kocam"

    Bir W’anda’ döndü!

    Türkiye'ye geldiği günden beri sansasyonel aşk iddialarıyla karşı karşıya kalan ve Wanda Nara ile boşanma noktasına kadar gelen İcardi eşinin kalbine tekrar girdi. Geçtiğimiz gün Arjantin'deki medyaya konuşan Nara, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



    "BİZ BİRLİKTEYİZ"
    İcardi ile olan çalkantılı evliliğinden bahseden sosyetik yenge, "Icardi, benim kocam. Biz birlikteyiz. Mauro bana diskoda değil, pijamalarımla terayağlı makarna yaparken aşık oldu" sözleriyle eşine sahip çıktı. Geçmişte Icardi'nin oyuncu China Suarez ile adının aşk dedikodularına karışması hakkında da konuşan Nara, "O dönemki söylentilerin doğru olmadığına inanıyorum. Sinirlenip paylaşımlar yaptım ama alışkınım. Mauro, genç ve yakışıklı bir adam. Ona kur yapılması normal" dedi.



    300 BİN EURO'LUK ÇANTA!
    Ünlü futbolcuyu nasıl affettiğini de söyleyen Wanda, "Mauro, beni geri kazanmak için 300 bin Euro'luk bir çanta aldı. O çantaya tutunuyorum ve mümkün olsa içinde uyuyacağım" sözleriyle de barışma hikayesini anlattı.



        ESKİ VE YENİ EŞ BİLMECESİ
        Eski eşi Maxi Lopez'le yeni eşi Mauro İcardi'nin bir dönem sıkı arkadaş olmasından ve ardından gelen "Arkadaşının eşini çaldı" iddialarıyla ilgili konuşan Wanda Nara, "Maxi Lopez ile artık iyi bir ilişkim var. Ama Lopez ve Icardi, birbirine dayanamıyor" sözleriyle buzların erimediğini dile getirdi.



        PAHALI BARIŞMA
        Wanda Nara ayrılık dedikodularına son nokayı koyarak "İcardi ile ömür boyu beraber olmak isitiyorum" dedi.

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