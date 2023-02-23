Wanda Nara, Icardi ile olan ayrılık dedikodularına noktayı koydu! 300 bin Euro'luk...





"BİZ BİRLİKTEYİZ"

İcardi ile olan çalkantılı evliliğinden bahseden sosyetik yenge, "Icardi, benim kocam. Biz birlikteyiz. Mauro bana diskoda değil, pijamalarımla terayağlı makarna yaparken aşık oldu" sözleriyle eşine sahip çıktı. Geçmişte Icardi'nin oyuncu China Suarez ile adının aşk dedikodularına karışması hakkında da konuşan Nara, "O dönemki söylentilerin doğru olmadığına inanıyorum. Sinirlenip paylaşımlar yaptım ama alışkınım. Mauro, genç ve yakışıklı bir adam. Ona kur yapılması normal" dedi.