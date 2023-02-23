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    Hacı Sabancı ve hamile eşi Nazlı Hanım'dan yardım sanatı

    Müzayedeye Hacı Sabancı ve hamile eşi Nazlı Hanım da katılıp aldıkları eserlerle destek verdi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Yardım sanatı

    Önceki akşam birçok müzayede şirketi ve sanat galerisi, AFAD ve Kızılay'a destek olmak için Instagram'da bir yardım müzayedesi düzenlendi. Birçok sanatçının eseriyle katıldığı yayında tam 3 milyon 387 bin lira toplandı. Müzayedenin rekortmeni ise Ekrem Yalçındağ oldu. Kendisi de Adıyamanlı olan Yalçındağ'ın bağışladığı eser, 500 bin TL'ye satıldı.



    UMURSAMAZLIĞA GELİN!
    Şeyma Subaşı, bildiğiniz gibi... Depremin sarstığı Türkiye'yi umursamadan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden fotoğraflar paylaşan fenomen, bu yüzden 400 bin takipçi kaybetmişti. Ancak her zamanki gibi eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, önceki gün de New York'taki gelinlik provasından ve restoranlardan paylaşım yaptı.



    YENİ İKİLİ
    Yeni projesi merakla beklenen Çağatay Ulusoy'un bir dijital platform ile el sıkıştığı biliniyordu. Ulusoy'un bir kitaptan uyarlanacak olan dizide kiminle kamera karşısına geçeceği ise netlik kazandı. Çağatay Ulusoy'un partneri son dönemin en popüler isimlerinden Büşra Develi olacak. İki ünlü ismi bir araya getiren proje, şimdiden merak ediliyor.



        BİR RAP FİLMİ
        Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş hayran kitlesine sahip olan ünlü yönetmen Tahsin Güney'in yeni bir rap filmi çekmeye hazırlandığını açıklaması sosyal medyada ses getirdi. Tahsin Güney, birçok ünlü rapçinin de rol alacağı yeni filminde onların geçmişten günümüze kadar yaşadığı zorlukları anlatacak.



        200 BİN TL TOPLADI
        Kalust Şalcıoğlu, 7 günlük kendi astroloji danışmanlığı hizmet bedelini, kurum ayrımı yapmadan depremzedeler için açılan banka hesabına yatırıp dekontu kendisine yollayanlara ücretsiz olarak danışmanlık verdi. Bu sayede 200 bin TL bağış toplayan Şalcıoğlu, depremzede vatandaşlarımız için elinden ne geliyorsa yapmaya da devam edeceğini söyledi.



        DUYGUSAL PAYLAŞIM
        Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, deprem nedeniyle ailesini kaybeden bir köpeği geçtiğimiz günlerde sahiplenmişti. İstanbul'daki bir barınaktan alıp yuva olduğu can dostuna o gün bugündür gözü gibi bakan ünlü fenomen, önceki gün sevimli köpekle bu karesini paylaşıp şunları söyledi: "O kadar çok yemek yiyor ki; kaburgaları çıkık görüntüsünü hemen toparladı."



            ZAMANI DEĞİL!
            Serkan Mehmet Durdu, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Bestemsu Özdemir ile ayrıldıkları konuşulan Mehmet Durdu, bu konu hakkında gelen sorulara, "Bugünler, bu konuların yeri ve zamanı değil" diyerek gazetecilere teşekkür edip aracına bindi. Doğan SAVAŞ



            ESKİSİ GİBİ OLAMAM
            Eser Yenenler ile mutlu evliliğinden iki oğlu olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün deprem bölgesine giderek oradaki miniklere bir nebze de olsa moral vermişti. Kendisi de dört yaşındayken 1999 depremini İzmit'te yaşayan Yenenler, "O dönem olan biten karmaşayı bir çocuk olarak yaşadım. O yüzden şimdi de en iyi çocuklarını anlayabiliyorum" dedi. Dün de İstanbul'a dönüp çocuklarına kavuşan Berfu Yenenler, hislerini şöyle anlattı:



            'KELİMELERİM YETMİYOR'
            "Hayatımda, kendimde, kafamda çok şey değişti. Artık eskisi gibi olmam mümkün değil. Normalim neyse onu da olmam mümkün değil. Anlatacak çok şey var ama kelimelerim yetmiyor. Kırılmaz ve dimdik sanıyordum kendimi ama baya kırılırmışım..."



                HAYATINIZI DOLDURUN
                Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, önceki gün Göktürk'teki hayvan barınağını gezdi. Enkazdan çıkan hayvanlarla yakından ilgilenen ve depremden zarar gören can dostlarımızı İstanbul'a getirten İmer, önceki gün gittiği barınaktan yaptığı paylaşıma da "Hayatınızın ve kalbinizin bir köşesinde yer varsa onlar sabırsızlıkla doldurmayı bekliyorlar" notu düştü.



                SOSYAL MOLA
                Özge Özder, bir süreliğine aktif bir şekilde kullandığı sosyal medyaya veda etti. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 'aklını kaçırma noktasına geldiğini' ifade eden Özge Özder, "Suskunluğum sizi incitmesin; hastalandım farz edin" dedi...



                'ASLA PES ETMEYECEĞİM'
                ATV'nin dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın oyuncusu Seray Kaya, önceki gün sosyal medyada paylaştığı videodaki şu sözlerle birçok kişiye tercüman oldu: "Allah'ım, bu kolay değil. Ama sana söz veriyorum. Pes etmeyeceğim! Beni nereye götürdüğünü bilmesem de sana güveniyorum."



                    KEYİFSİZ SOHBET
                    Ekin Türkmen ve Derya Beşerler, önceki gün Etiler'deydi. İkili, son derece keyifsizdi. Çıkışta deprem hakkında konuşan Türkmen, "Ne kadar üzgün olduğumuzu söylesek boş, Allah tekrarını yaşatmasın" dedi ve ekledi: "Bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz."
                    Aydın HAMZA



                    MORALLER BOZUK
                    EŞI Demet Özdemir'le birlikte deprem bölgesine desteklerini sürdüren Oğuzhan Koç geçtiğimiz gün Baltaliman'nında görüntülendi. Yaşanan felaketle birlikte bir hayli morali bozuk olan Koç'a, yakın arkadaşı Çağrı Telkıvıran eşlik etti. Gazetecileri görünce teşekkür eden ünlü isim, "Eve gidiyoruz" dedi. Doğan SAVAŞ



                    UMUT HEP VAR!
                    ATV ekranlarında yayınlanan "Ateş Kuşları" dizisinin başarılı oyuncusu Görkem Sevindik, geçtiğimiz gün Yeniköy sahilde oğlu ile görüntülendi. Oğlunu da arkasına alarak bisiklet ile sahil turu atan oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Yeni projelerinin olduğunu söyleyen Sevindik, yaşanan deprem felaketiyle ilgili de "Yaşadığımız bu afetten dolayı Türk halkına geçmiş olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Her zaman bir umut vardır" dedi. Doğan SAVAŞ

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                    Haberler Saklambaç Hacı Sabancı ve hamile eşi Nazlı Hanım'dan yardım sanatı
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