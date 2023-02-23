Hacı Sabancı ve hamile eşi Nazlı Hanım'dan yardım sanatı





ESKİSİ GİBİ OLAMAM

Eser Yenenler ile mutlu evliliğinden iki oğlu olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün deprem bölgesine giderek oradaki miniklere bir nebze de olsa moral vermişti. Kendisi de dört yaşındayken 1999 depremini İzmit'te yaşayan Yenenler, "O dönem olan biten karmaşayı bir çocuk olarak yaşadım. O yüzden şimdi de en iyi çocuklarını anlayabiliyorum" dedi. Dün de İstanbul'a dönüp çocuklarına kavuşan Berfu Yenenler, hislerini şöyle anlattı: