Hacı Sabancı ve hamile eşi Nazlı Hanım'dan yardım sanatı

Önceki akşam birçok müzayede şirketi ve sanat galerisi, AFAD ve Kızılay'a destek olmak için Instagram'da bir yardım müzayedesi düzenlendi. Birçok sanatçının eseriyle katıldığı yayında tam 3 milyon 387 bin lira toplandı. Müzayedenin rekortmeni ise Ekrem Yalçındağ oldu. Kendisi de Adıyamanlı olan Yalçındağ'ın bağışladığı eser, 500 bin TL'ye satıldı.
UMURSAMAZLIĞA GELİN!
Şeyma Subaşı, bildiğiniz gibi... Depremin sarstığı Türkiye'yi umursamadan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden fotoğraflar paylaşan fenomen, bu yüzden 400 bin takipçi kaybetmişti. Ancak her zamanki gibi eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, önceki gün de New York'taki gelinlik provasından ve restoranlardan paylaşım yaptı.
YENİ İKİLİ
Yeni projesi merakla beklenen Çağatay Ulusoy'un bir dijital platform ile el sıkıştığı biliniyordu. Ulusoy'un bir kitaptan uyarlanacak olan dizide kiminle kamera karşısına geçeceği ise netlik kazandı. Çağatay Ulusoy'un partneri son dönemin en popüler isimlerinden Büşra Develi olacak. İki ünlü ismi bir araya getiren proje, şimdiden merak ediliyor.