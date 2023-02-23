Emina Jahovic'ın milyonluk hüsranı! 25 milyon TL'ye...





Yeşilköy'de oturan Derya Balta, 'riskli' denilen bölgeden taşınmaya karar verirken bir benzer haber de Emina Jahovic'ten geldi. 2018'de Mustafa Sandal'dan boşanan ve 2020'den beri Ulus'ta o dönem 15 milyon TL'ye alınan bir dairede oturan Sırp şarkıcı, rotasını Kemerburgaz ile Zekeriyaköy'e çevirdi. Apartman dairesi yerine müstakil bir ev bakan Emina Jahovic, Kemerburgaz'da ünlülerin tercihi olan kütük evleri çok beğendi.