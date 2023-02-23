Emina Jahovic'ın milyonluk hüsranı! 25 milyon TL'ye...

Kahramanmaraş merkezli felaket, tüm Türkiye'yi 'deprem gerçeği'yle yüzleştirdi. Özellikle uzmanların "İstanbul'da beklenen büyük deprem her an olabilir" uyarıları, herkesi korkuya düşürdü.
Yeşilköy'de oturan Derya Balta, 'riskli' denilen bölgeden taşınmaya karar verirken bir benzer haber de Emina Jahovic'ten geldi. 2018'de Mustafa Sandal'dan boşanan ve 2020'den beri Ulus'ta o dönem 15 milyon TL'ye alınan bir dairede oturan Sırp şarkıcı, rotasını Kemerburgaz ile Zekeriyaköy'e çevirdi. Apartman dairesi yerine müstakil bir ev bakan Emina Jahovic, Kemerburgaz'da ünlülerin tercihi olan kütük evleri çok beğendi.
2040 YILINA KADAR İNTİFA HAKKI...
İçini baştan aşağıya yenilediği dairesini de 40 milyon TL'ye satmayı planlayan güzel şarkıcı, 25 milyon TL'lik villayla ilgili duydukları karşısında ise şaşkına döndü.