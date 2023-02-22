Sosyetik güzel Derin Mermerci'den tam destek! Afetzedeler için...

Hayvansever kimliğiyle herkese örnek olan Derin Mermerci, deprem bölgesindeki afetzedeleri de unutmadı. Mermerci, hem oradaki depremzedelere hem de sokakta kalan hayvanlara yardım elini uzattı. Sosyetik güzel, toplanan milyarlarca parayı görenlerin bireysel olarak desteğe devam etmesini söyledi. Hem maddi hem de manevi olarak gönülleri fetheden sosyetik isim, hayattan edindiği bir tecrübeyi de takipçileriyle paylaştı. "Çok somut bir örnekle" yaşadığı bir olayı anlatan Mermerci, şunları söyledi: "20'li yaşlarımda Ankara Gazi Üniversitesi hastanesinde annem, babam ve kendi adıma erken doğum ünitesi yaptırmıştım. O zamanlar, erken doğumun ne demek olduğunu bile bilmiyordum. Yaş 35 ikizler 37+4'te dünyaya geldiler ve 1 hafta erken doğum ünitesinde kaldılar. Hatta Lalikom (kızı Lal) entübe bile edilmişti." Sosyetik güzel, çıkardığı dersten yola çıkıp da herkese şöyle seslendi: "Demem o ki; iyilik yap, denize at. Hayat öyle bir noktada senin karşına çıkartıyor ki; anlatmaya kelimeler yetmez. Birbirimizi sevip destek olalım."