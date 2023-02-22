Oktay Kaynarca kendisi adına hesap açıp depremzedeleri dolandıran kişiyi ifşa etti





YUVA OLDU

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Evini depremzede bir aileye açan Öztürk, "Misafir odamızı depremzedelerimiz için hazırladık. İnşallah beğenirler" dedi. Oyuncu, İskenderun'dan gelen aileyi de Kısıklı'da kiraladığı eşyalı bir ev yerleştirdi. Öğretmen bir çift ile çocuklarının yaklaşık 8 ay kadar bu evde kalacağını açıklayan Eylül Öztürk, minikler için de yine bu eve yakın bir okulla görüşüp kayıt işlemleri için yardımcı oldu. Eylül Öztürk, aynı zamanda kendi güzellik merkezlerinde de depremzedelere iş imkanı sundu. "100 kişiye ücretsiz protez tırnak ve maniküristlik eğitim bursu veriyoruz" diyen fenomen, ekledi: Bu bölgeye gelmiş olan depremzedelere kapımız sonuna kadar açık. Önemli olan kurs vermek değil buradan mezun olan kişilere istihdam sağlamak."