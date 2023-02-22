Oktay Kaynarca kendisi adına hesap açıp depremzedeleri dolandıran kişiyi ifşa etti

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ilk günden bu yana seferber oldu. Ancak iyi niyeti suistimal etmek isteyenler bu dönemde de rahat durmadı. Bir dolandırıcı, başarılı oyuncunun adı ile sahte TikTok açıp bağış toplamaya çalıştı... Oktay Kaynarca, adına açılan sahte Tiktok hesabından depremzedeler için yardım topladığını görünce harekete geçti... Oktay Kaynarca bu adresi hemen şikayet etti.
Ortağı Onur Tan'la çekilmiş eski bir fotoğrafı kullanarak "İstikamet Malatya sizleri seviyorum" mesajını atan ve altına "Mesaj kutusu açıktır, depremzedeler için yardım etmek isteyenler yazsın" diyen sahte kullanıcı, Kaynarca'yı kızdırdı.
OPERASYON GEÇİRDİ
Bensu Soral, önceki akşam Maslak'taki özel bir hastane çıkışı görüntülendi. Maskesi ile dikkat çeken ünlü oyuncu, eşi Hakan Baş için hastanaye geldiğini söyleyip ekledi: "Hakan'ın küçük bir operasyonu vardı onun için birkaç gündür buradayız. Önemli bir şey yok." Doğan SAVAŞ