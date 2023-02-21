Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ünlü şarkıcı ve oyuncular, sahneye depremzedeler için çıkıyor! Hakan Altun, Simge, İrem Derici...

    Türkiye’nin yüreğini sarsan depremlerde sanat dünyası elini taşın altına koymaya devam ediyor. Bugün itibariyle birçok konser, tiyatro oyunu ve gösterinin geliri, afetzedelerin yaralarını sarmak için çeşitli kurumlara bağışlanacak.

    Perde yardıma açılıyor

    Asrın felaketi, tüm Türkiye ve dünyanın yüreğinde derin üzüntü yarattı. Devlet yetkilileri ve halk el ele verip depremzedeler için seferber olurken magazin dünyası da acıya duyarsız kalmadı. Depremin ilk gününden beri ellerinden geleni ardına koymayan pek çok ünlü, yaraları sarmaya devam etmek için peş peşe örnek kararlar aldı. "Bölge halkının insani düzeyde yaşam koşullarına ulaşmasını sağlamak için el birliği ile desteklerin devam etmesi gerekiyor" diyerek sahneye geri döneceğini açıklayan BKM, bugün itibariyle gerçekleşecek etkinliklerin tüm gelirini afet bölgesine aktarmak için kullanacak. Jolly Joker de altı ay boyunca etkinliklere katılan her kişi adına 10 TL'lik bağış toplayıp 6 milyon TL olarak hedefledikleri bu parayı depremzedelere destek için bağışlayacak... Birçok farklı yerde konser verip sahneye çıkacak olan birçok ünlü oyuncu ile şarkıcı da alacakları ücretleri bir süre daha depremzedeler için bağışlama kararı aldı.



    ŞARKILAR BU KEZ ÇOK DAHA ANLAMLI
    Simge, 11 Mart akşamı İstanbul'daki bir mekanda vereceği konserinden alacağı ücreti olduğu gibi depremzedelere aktarıyor.



    Hakan Altun'un konseri 11 Mart'ta İstanbul'da...



        Koray Avcı da 3 Mart'taki İstanbul konserini depremzedeler için verecek.



        Berkay da 4 Mart akşamı vereceği konserinden alacağı tüm ücreti bağışlıyor.



        İrem Derici'nin 18 Mart akşamı Ankara'daki konserinden alacağı ücret, mekan tarafından depremzedeler için yapılan kampanyaya aktarılacak.



            Merve Özbey de 10 Mart'taki Kocaeli konseriyle depremzedelere bir nebze de olsun katkı sağlayacak.



            Yasemin Sakallıoğlu, 28 Şubat'taki İzmir gösterisinin tüm gelirini depremzedelere bağışladı.



            Şimdiden biletleri tükenen 16 Mart'taki Gazapizm Senfoni İstanbul konserinden elde edilen gelir de depremzedeler için kullanılacak.


            Amadeus
            26 Şubat'ta İstanbul'da seyirciyle buluşacak "Amadeus" ile elde edilen gelir de afetzede çocuklar ve gençlerin eğitimine destek olması amacıyla Türk Eğitim Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışlanacak.



                11 MART'TA GÜNEŞ PARLAYACAK
                Güneş, 12 Mart'ta merakla beklenen Volkswagen Arena konserini iptal ederken, konseri, 11 Mart'ta yerli ve yabancı sanatçıların katılımı ile sahne alacağı "S.O.S. – Sesim Olsun Sesin" başlıklı yardım konserine dönüştürdü.



                Gökhan Türkmen, Türkiye turnesi konserlerinden elde edilen gelirin bir miktarını depremzede gençlerin eğitiminde kullanılmak üzere projeye bağışlayacak.



                Richard
                Okan Bayülgen'in 27 Şubat'ta sergileyeceği "Richard" adlı oyunun tüm geliri bağışlanacak.



                    Neyzen
                    Uğur Yücel'in oynadığı 25 Şubat'taki 'Neyzen' adlı oyununun da geliri de bağışlanıyor.



                    Sırça
                    Yarın İstanbul'da seyirciyle buluşacak Sırça isimli oyununun da tüm geliri deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için kullanılacak.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Deprem sırasında koordinasyon merkezindeydi
                    Haberler Saklambaç Ünlü şarkıcı ve oyuncular, sahneye depremzedeler için çıkıyor! Hakan Altun, Simge, İrem Derici...
                        SON DAKİKA