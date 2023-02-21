Ünlü şarkıcı ve oyuncular, sahneye depremzedeler için çıkıyor! Hakan Altun, Simge, İrem Derici...

Asrın felaketi, tüm Türkiye ve dünyanın yüreğinde derin üzüntü yarattı. Devlet yetkilileri ve halk el ele verip depremzedeler için seferber olurken magazin dünyası da acıya duyarsız kalmadı. Depremin ilk gününden beri ellerinden geleni ardına koymayan pek çok ünlü, yaraları sarmaya devam etmek için peş peşe örnek kararlar aldı. "Bölge halkının insani düzeyde yaşam koşullarına ulaşmasını sağlamak için el birliği ile desteklerin devam etmesi gerekiyor" diyerek sahneye geri döneceğini açıklayan BKM, bugün itibariyle gerçekleşecek etkinliklerin tüm gelirini afet bölgesine aktarmak için kullanacak. Jolly Joker de altı ay boyunca etkinliklere katılan her kişi adına 10 TL'lik bağış toplayıp 6 milyon TL olarak hedefledikleri bu parayı depremzedelere destek için bağışlayacak... Birçok farklı yerde konser verip sahneye çıkacak olan birçok ünlü oyuncu ile şarkıcı da alacakları ücretleri bir süre daha depremzedeler için bağışlama kararı aldı.