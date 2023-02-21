‘Servet Operasyonu’ filmini Türkiye’de çeken Guy Ritchie’den alkışlık hareket





EKİBİNİ BÖLGEYE YOLLADI

Ancak Türkiye sevdasından vazgeçmeyen Guy Ritchie, Variety dergisine yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Antalya'da olan film ekibimiz, depremin etkilendiği bölgelere ellerinden gelen yardımı yaptı. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da o güzel Türk insanının yanındayım. Türkiye'ye olan vefa borcum büyük o nedenle filmimi asla Antalya'da çekmemeyi düşünmedim." Türkiye için elinden gelen yardımı yapmaya devam edeceğini söyleyen İngiliz yönetmen, ekledi: "Yeni filmimin hasılatından elde edilecek belir bir geliri de o eşsiz insanlar için kullanma kararı aldık."