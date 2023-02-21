‘Servet Operasyonu’ filmini Türkiye’de çeken Guy Ritchie’den alkışlık hareket

Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie, Türkiye aşkını yine gözler önüne serdi. Başrollerinde Jason Statham ve Hugh Grant'in de oynadığı 'Servet Operasyonu' filmini 2021'de Antalya'da çeken Ritchie, ülkemize hayran kalmıştı. Çekimlerin ardından, "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum..." diyen Guy Ritchie, yeni filmi "The Ministry of Ungentlemanly Warfare' için de Antalya'da karar kıldı. İngiliz aktör Henry Cavill ile Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez'in başrolünde yer alacağı filmin, Türkiye'deki deprem felaketi nedeniyle iptal olup olmayacağı yabancı basın tarafından merak konusu oldu.
EKİBİNİ BÖLGEYE YOLLADI
Ancak Türkiye sevdasından vazgeçmeyen Guy Ritchie, Variety dergisine yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Antalya'da olan film ekibimiz, depremin etkilendiği bölgelere ellerinden gelen yardımı yaptı. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da o güzel Türk insanının yanındayım. Türkiye'ye olan vefa borcum büyük o nedenle filmimi asla Antalya'da çekmemeyi düşünmedim." Türkiye için elinden gelen yardımı yapmaya devam edeceğini söyleyen İngiliz yönetmen, ekledi: "Yeni filmimin hasılatından elde edilecek belir bir geliri de o eşsiz insanlar için kullanma kararı aldık."
'Superman' rolüyle şöhreti yakalayan Henry Cavill de önümüzdeki günlerde Antalya'ya gelecek.