Meryem Uzerli'den kızgın takipçisine ders niteliğimde cevap: Sosyal medya yüzünden yargılamayın...

Depremden hemen sonra sosyal medyadan bağış çağrısı yapan Meryem Uzerli, ardından da gittiği Dubai'deki 'TIME 100 Awards Töreni'nde depremzedeler için yardım topladı. Önceki gün de törenden karelerini Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bana ve arkadaşlarıma Türkiye'deki deprem hakkında farkındalık yaratma, bağış yapma ve bu dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebileceğimiz hakkında ilham verici sohbetler yapma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim..." Ancak Meryem Uzerli'nin yaptıklarını yeterli bulmayan (!) bir takipçisi güzel oyuncuya "İnanılmazsın! Hailey Bieber bile senden önce paylaşım yaptı" yazınca güzel oyuncu, bir hayli üzüldü.
'İNSANİ ANLAMDA ANLAMIYORUM'
İlk kez bir takipçisinden gelen öfke dolu mesajı yanıt veren Meryem Uzerli, şu yanıtı verdi: "Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün bir hikaye paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp, gönderdik. Lütfen böyle bir trajik durumda insanları sosyal medya yüzünden yargılamayın. O zaman sadece ve sadece sosyal medyayı desteklersiniz gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için. Üstelik böyle üzücü bir dönemde birbirimize kızgın değil; destek, sevgi ve el ele olmalıyız insan olarak."
Şöhretini Türkiye'deki 'Muhteşem Yüzyıl'a borçlu olan Alman oyuncu, Dubai'deki yabancı basına "Türkiye, benim bir parçam. Oradaki herkes benim akrabam, dostum. Bu yüzden beni seven herkesi ülkem için bağış yapmaya davet ediyorum" dedi.