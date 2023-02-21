Meryem Uzerli'den kızgın takipçisine ders niteliğimde cevap: Sosyal medya yüzünden yargılamayın...

Depremden hemen sonra sosyal medyadan bağış çağrısı yapan Meryem Uzerli, ardından da gittiği Dubai'deki 'TIME 100 Awards Töreni'nde depremzedeler için yardım topladı. Önceki gün de törenden karelerini Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bana ve arkadaşlarıma Türkiye'deki deprem hakkında farkındalık yaratma, bağış yapma ve bu dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebileceğimiz hakkında ilham verici sohbetler yapma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim..." Ancak Meryem Uzerli'nin yaptıklarını yeterli bulmayan (!) bir takipçisi güzel oyuncuya "İnanılmazsın! Hailey Bieber bile senden önce paylaşım yaptı" yazınca güzel oyuncu, bir hayli üzüldü.