Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasındaki hakaret davası büyümeye devam ediyor!

Adana'ki bir otelde Nilperi ile karşılaşan Burak Deniz'in, Şahinkaya'nın sevgilisi ile oturduğu masaya giderek olay çıkardığı iddia ediliyordu. Şahinkaya, Deniz'i şikayet ederek tartışmayı mahkemeye taşımıştı. İfade veren Deniz kendini şöyle savundu: "Nilperi Şahinkaya ve arkadaşları bir mekanda oturuyordu. Yanlarına uğradım. Nilperi'ye yönelik herhangi bir hakarette bulunmadım. Bu olay çarpıtılarak basına yansıtıldı. Ve müştekiler tarafından gündemde tutulmaya çalışılıyor. Nilperi'yi kadın olması nedeniyle aşağıladığım yönünde bir beyanat verilmesinden sonra bir açıklama yaptım. Benim, Nilperi'ye yönelik bir eylemim olmadığını, masada bulunduğum sürede ortamın etkisiyle şakalarımın dozajının artmış olabileceği düşüncesiyle samimi bir şekilde özür diledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum"





ARTAN KİRA AZALAN İNSANLIK

Son dönemde artan kira fiyatları ünlü isimleri de şoke etti. Twitter'da bir kullanıcı İstanbul Kadıköy'deki kira fiyatlarını paylaştı. Hande Doğandemir kiralara istenen rakamları görünce resmen beyninden vurulmuşa döndü. Ünlü oyuncu Hande Doğandemir İstanbul'da artan kira fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 180 bin TL'ye bile olan kiralar ağızları açık bıraktı. Doğandemir, "Bu duruma nasıl kimse ses çıkarmıyor nasıl normalleşti aklım almıyor" dedi.