Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasındaki hakaret davası büyümeye devam ediyor!

Adana'ki bir otelde Nilperi ile karşılaşan Burak Deniz'in, Şahinkaya'nın sevgilisi ile oturduğu masaya giderek olay çıkardığı iddia ediliyordu. Şahinkaya, Deniz'i şikayet ederek tartışmayı mahkemeye taşımıştı. İfade veren Deniz kendini şöyle savundu: "Nilperi Şahinkaya ve arkadaşları bir mekanda oturuyordu. Yanlarına uğradım. Nilperi'ye yönelik herhangi bir hakarette bulunmadım. Bu olay çarpıtılarak basına yansıtıldı. Ve müştekiler tarafından gündemde tutulmaya çalışılıyor. Nilperi'yi kadın olması nedeniyle aşağıladığım yönünde bir beyanat verilmesinden sonra bir açıklama yaptım. Benim, Nilperi'ye yönelik bir eylemim olmadığını, masada bulunduğum sürede ortamın etkisiyle şakalarımın dozajının artmış olabileceği düşüncesiyle samimi bir şekilde özür diledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum"
ARTAN KİRA AZALAN İNSANLIK
Son dönemde artan kira fiyatları ünlü isimleri de şoke etti. Twitter'da bir kullanıcı İstanbul Kadıköy'deki kira fiyatlarını paylaştı. Hande Doğandemir kiralara istenen rakamları görünce resmen beyninden vurulmuşa döndü. Ünlü oyuncu Hande Doğandemir İstanbul'da artan kira fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 180 bin TL'ye bile olan kiralar ağızları açık bıraktı. Doğandemir, "Bu duruma nasıl kimse ses çıkarmıyor nasıl normalleşti aklım almıyor" dedi.
İSYANI SÜRÜYOR
Geçen ay bir trafik kazası sonucunda babasını kaybeden model Özge Ulusoy, kazayla ilgili sitemlerini sürdürüyor. Babasının acısıyla yanan Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Babasının ölümüne neden olan sürücüyle ilgili geçtiğimiz gün yine isyan dolu bir paylaşım yapan Ulusoy, "Bana ve aileme kazadan 2.5 saat sonra ulaşılıyor. Babamın telefonunda şifre bile yok. Ve o 2.5 saatte sanık ve tanıkların ifadeleri planlanıyor" dedi.
KUCAK DOLUSU SEVGİ
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, deprem bölgesine giderek çocuklarla zaman geçirdi. Ünlü çift, depremzede miniklere oyuncak da götürdü. İlk günden itibaren desteklerini esirgemeyen Yenenler çifti, deprem bölgesindeki çocuklarla saatlerce oyun oynadı. Minik hayranlarıyla fotoğraf da çektiren Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Berfu Yenenler miniklerle kucak dolusu verdiği poza, "Fotoğraf çekilelim büyüdüğümüzde bize atarsınız? notunu düştü.
ELİNESAĞLIK
Hollywood'un ünlü isimlerinden Drew Barrymore, dünyaca ünlü İspanyol şef Jose Andres'in kurucusu olduğu World Central Kitchen ile el ele verip depremzedelere yardım yapmıştı. Ünlü oyuncunun yaptığı yüklü bağış sayesinde deprem bölgesine ulaşan ünlü şef ile yabancı aşçılar, önceki gün de Elbistan'da kazan kaynattı.