Nagihan Karadere: Buraya gezmeye gelmedik

Önceki gün de çadır kentteki çocuklarla bir araya gelen Karadere, Instagram'dan yaptığı paylaşımına şöyle not düştü:

'GEZMEYE GELMEDİK'

"Desteklerinizi lütfen kesmeyin! Süreklilik çok önemli burada. Biraz olsun yüzlerindeki o acılar gidiyor, yerine tatlı bir tebessüm geliyor.‍ Merak etmeyin hiçbir yere ellerimiz boş gitmiyoruz.. Hepsinin eksiklerini bilerek gidiyoruz. Montu yok, ayağında botu yok, çorabı yok diye yazanlar!.. İçiniz rahat olsun. Buraya gezmeye gelmedik!!"

Nagihan Karadere, miniklerin yüzündeki tebessüm için herkesi yardımlarını devam ettirmeye çağırdı.