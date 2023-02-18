Hakan Balta'nın eşi Derya Balta oğlu için harekete geçti! Sosyal medyada isyan edip Ömer'in okulunu değiştirdiğini duyurdu

Son dönemde depremzedeler için verdiği destekle takdir toplayan Derya Balta, bu kez farklı bir konuyla gündemde... Eski futbolcu Hakan Balta ile evliliğinden iki oğlu olan Derya Hanım, Ömer'in gittiği Florya'daki Bahçeşehir Koleji'yle ilgili söyledikleriyle sosyal medyada olay oldu. Derya Balta, 1999 depreminden önce yapılan okul binasıyla ilgili İTÜ'nün üç yıl önce verdiği raporu gündeme taşıdı. Rapora göre depreme dayanıksız olan üç bloktan oluşan kolej binalarının güçlendirilmesi gerekiyordu. Ancak Derya Hanım'ın iddiasına göre; üç bloktan ikisiyle ilgili bu çalışmalar yapılırken ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü bina, kaderine bırakıldı. Derya Balta, konuyu sosyal medya hesabından dile getirmeden önce de iddiaya göre okulun sahibi Enver Yücel'e ulaştı. Yücel, Derya Hanım'ı dinledi ve binayla ilgili güçlendirme işlemlerinin yaz aylarında yapılacağını söyledi. Ancak Derya Balta, "Siz benim yerimde olsaydınız çocuğunuzu o okula gönderir miydiniz?" sorusunu Enver Yücel'e sordu. Yücel de iddiaya göre de "Hayır göndermem" cevabını verdi. Yücel'in sunduğu çözüm önerisi ise "Çocuklarınızı diğer semtlerdeki okullarımıza gönderebilirsiniz" oldu. Bunun üzerine Derya Balta da Ömer'i bir daha bu okula göndermeyeceğini açıkladı.







SAYISIZ ŞİKAYET GELDİ

Önümüzdeki yıl senelik ücretinin 200 bin TL olması planlanan Florya'daki kolejle ilgili sosyal medyada velilerden sayısız şikayet geldi. Derya Balta ise "Benim bu rapordan birkaç gün önce haberim oldu ama bu durumu aylardır bilen veliler neden sustu?" diyerek anne ve babaları topa tuttu.

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