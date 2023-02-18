“Alışverişimizi deprem bölgesindeki yerel üreticiden yapalım” çağrısı ünlülerin desteğiyle karşılık buldu

Her şey Adıyamanlı çiftçi Yusuf Gürbüz'ün bir mesajıyla başladı... Asrın felaketi nedeninin sarstığı Adıyaman'da çiftçilik yapan Gürbüz, her ne kadar canını kurtardığına sevinse de bir yandan geçinmek için elindeki ürünleri satmak zorundaydı. Ancak Yusuf Gürbüz'ün karşısına çıkan insafsızlar, tüm Türkiye'yi sarsan derin acıyı fırsat bilip ürünleri yok pahasına alma derdindeydi. Çaresiz kalan Adıyamanlı çiftçi, belki birileri sesimi duyar diye sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
EVİNİ YENİDEN YAPACAK
"Bu paylaşımı utanarak yapıyorum. Hepinizden özür diliyorum. Ürünleri toptancılara satmak için kaç yeri aradıysam depremden öncesinin yarı parasını veriyorlar. O kadar kızdım ve ağırıma gitti ki. Siparişlerinizi bugün almaya başlıyorum. Başka çaremiz kalmadı. Sizlerden bu konuda destek bekliyorum. Yeniden evimizi yapmamız, işimizi devam ettirmemiz, üretebilmemiz ayağa kalkmamız gerekiyor. Zor olacak ama olacak inşallah. Bu güne kadar kendim için hiçbir şey istemedim ama bu sefer desteğinizi bekliyorum. Aksi halde yarı parasına devredip fırsatçılara boyun eğeceğiz."
'ALLAH RAZI OLSUN'
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Ceyda Düvenci'den Melisa Aslı Pamuk'a, Bade İşçil'den Burcu Esmersoy'a kadar sayısız ünlünün de olduğu binlerce kişi Yusuf Gürbüz'ü sipariş yağmuruna tuttu. Adıyamanlı çiftçi de gelen rağbet üzerine "Herkesten Allah razı olsun. Yoğun ilgiden siparişleri mecburen birkaç gün durdurmak zorunda kaldım" mesajı yayınladı.
BADEMLER TÜKENDİ
Adıyamanlı bir diğer çiftçi Şeyda Nursah da Twitter üzerinden "Evimiz ağır hasarlı paraya ihtiyacımız var. Elimizde 15, 16 çuval badem var (yaklaşık 450 kg). Toptan satın almak isteyen var mı? Adıyaman merkeze bağlı bir köydeyiz" mesajı yayınladı. İyi yürekli Türk insanı burada da ortaya çıktı ve tüm bademler, kısa sürede satın alındı.
YEREL ÇİFTÇİLERE DESTEK YAĞIYOR
Deprem bölgesindeki çiftçilere bir nebze de olsun destek sağlamak isteyen başta Ceyda Düvenci gibi isimler, bu yerel çiftçilerden bazılarının Instagram hesaplarını paylaştı. Düvenci, "Umarım üretimleri ve ürünleri zarar görmemiştir ya da en azından üretime tekrar başlamaları için yardım eli uzatırız" diyerek bölgede kendi emeği ile hayatını sürdüren üreticilerin listesini paylaştı.