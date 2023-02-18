“Alışverişimizi deprem bölgesindeki yerel üreticiden yapalım” çağrısı ünlülerin desteğiyle karşılık buldu





'ALLAH RAZI OLSUN'

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Ceyda Düvenci'den Melisa Aslı Pamuk'a, Bade İşçil'den Burcu Esmersoy'a kadar sayısız ünlünün de olduğu binlerce kişi Yusuf Gürbüz'ü sipariş yağmuruna tuttu. Adıyamanlı çiftçi de gelen rağbet üzerine "Herkesten Allah razı olsun. Yoğun ilgiden siparişleri mecburen birkaç gün durdurmak zorunda kaldım" mesajı yayınladı.



BADEMLER TÜKENDİ

Adıyamanlı bir diğer çiftçi Şeyda Nursah da Twitter üzerinden "Evimiz ağır hasarlı paraya ihtiyacımız var. Elimizde 15, 16 çuval badem var (yaklaşık 450 kg). Toptan satın almak isteyen var mı? Adıyaman merkeze bağlı bir köydeyiz" mesajı yayınladı. İyi yürekli Türk insanı burada da ortaya çıktı ve tüm bademler, kısa sürede satın alındı.



YEREL ÇİFTÇİLERE DESTEK YAĞIYOR

Deprem bölgesindeki çiftçilere bir nebze de olsun destek sağlamak isteyen başta Ceyda Düvenci gibi isimler, bu yerel çiftçilerden bazılarının Instagram hesaplarını paylaştı. Düvenci, "Umarım üretimleri ve ürünleri zarar görmemiştir ya da en azından üretime tekrar başlamaları için yardım eli uzatırız" diyerek bölgede kendi emeği ile hayatını sürdüren üreticilerin listesini paylaştı.

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