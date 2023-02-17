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    Yüreği cömert Türkiyem! Dört bir yanından bağışların yağdığı canlı yayında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı

    Son yüzyılın en büyük deprem felaketine destek için tüm TV kanallarının gerçekleştirdiği ortak yardım kampanyası tüm Türkiye’yi harekete geçirdi. Dünyanın dört bir yanından bağışların yağdığı canlı yayında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı.

    Yüreği cömert Türkiyem

    Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketine destek için tüm TV kanalları önceki akşam gerçekleştirdikleri ortak yardım kampanyasında "115 Milyar 146 Milyon 528 Bin TL" bağış topladı... Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat akşamı saat 20.00'de başlatılan yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağışlar yağdı. Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlardaydı.



    9 MİLYON 10 BİN ADET SMS
    Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu. Yapılan yardım kampanyasında toplam bağış miktarı 115 milyar 146 Milyon 528 Bin TL'ye ulaşırken, gönderilen SMS sayısı 9 Milyon 10 bin adet oldu.



    'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'
    "Eşimle birlikte Eşimle birlikte en başından beri elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Hep birlikte bu felaketin üstesinden geleceğiz. En başta atv olmak üzere Tüm kanalların bir araya gelip bu işe kalkışmaları, yaraları sarmaya çalışmaları çok önemli. İnşallah orada kardeşlerimize umut olacağız."



        MERHAMETİNİZ KALBİMDE
        Önceki akşamki canlı yayında telefonla bağış toplayan Defne Samyeli, şunları söyledi: "Başka parası olmadığı için devletin kendisine öngördüğü deprem yardımını, burs parasını, harçlıklarını bağışlayanlar... 'Özür dilerim sadece bu kadar olduğu için' diyenlerle geçen o dakikalar içime işledi. Bağışının az olduğu düşüncesiyle mahcubiyet yaşayan yüce gönüllü insanlarımız... Sesleriniz kulağımda, içten merhametiniz kalbimde..."



        GÖZYAŞI SEL OLDU
        Geçtiğimiz günlerde günlerde Hatay'a giden oyuncu Bestemsu Özdemir, oradaki depremzedeler için canla başla çalışmıştı. Kısa süre önce İstanbul'a dönen ünlü oyuncu, önceki akşamki canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Özdemir, "Duygusal telefonlar denk geliyor. Ben de yeni Hatay'dan döndüm, fazla içinde bulundum. O yüzden konuşurken biraz zorlanıyorum" dedi. Oyuncunun o anları da kameralara böyle yansıdı.



        1 GÜNDE 2 ÜLKEDE ÇALIŞTI
        Hadise, önceki gün ilk olarak Hollanda'da radyo ve televizyonların Türkiye'deki depremzedeler yararına düzenlediği ortak yayına katıldı. Hollanda'da da geniş hayran kitlesi olan ünlü popçu, ardından ilk uçağa atladığı gibi soluğu İstanbul'da aldı. Uçaktan iner inmez yardım kampanyasına katılan Hadise, telefon başına geçerek binlerce TL yardım topladı.



            EDA ECE
            Canlı yayına sıfır makyajlı hali ve saçını at kuyruğu yaparak katılan Eda Ece, bu görüntüsüyle sosyal medyada bir hayli konuşuldu.



            KIVANÇTATLITUĞ
            Ünlü oyuncu, "Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda bu kadar acımamıştı" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.



            İLAYDA ALİŞAN
            "Böylesi önemli bir akşamda tüm Türkiye için birçok meslektaşımla bir arada olmak benim için gurur verici."



                BARIŞ ARDUÇ
                "Böyle günlerde bir arada olmayı, taşın altına eline sokmayı iyi becerebilen bir milletiz. Eksiklerimiz ve daha ne yapmamız gerekiyor bunlara bakmamız lazım."



                SERAY KAYA
                "Bu kadar yardımın yapılması bir sürü insanın kenetlenmiş olması mutluluk verici. Umarım en kısa zamanda yaralar sarılır."



                BURAK DENİZ
                Depremin ilk gününden beri yardım kolileri yapan Deniz de canlı yayında para topladı...



                    ASLI ENVER
                    Şimdilerde ilk bebeğine yaklaşık dört aylık hamile olan Aslı Enver de canlı yayında bağış toplayan ünlü isimler arasındaydı.

                    Tüm yardımların AFAD ve Kızılay'a bağışlandığı kampanya Zirve Holding Turkuvaz Medya'nın 700 Milyon TL bağışı ile başladı. Kampanyada en çok bağış yapan kurum ve şahıslar şöyle oldu:
                    Ziraat Bankası 20 Milyar TL
                    Vakıfbank 12 Milyar TL
                    Halkbank 7 Milyar TL
                    Kalyon Holding 950 Milyon TL
                    Turkcell 3,5 Milyar TL
                    Türk Telekom 2 Milyar TL
                    Türkiye Sigorta 2 Milyar TL
                    Cengiz Holding 2,5 Milyar TL
                    TMSF 2 Milyar TL
                    Ahlatçı Holding 10 milyon TL
                    Filli Boya 10 milyon 250 bin TL
                    Hak İş 10 milyon TL
                    MemurSen 10 Milyon TL
                    Demirören Holding 50 Milyon TL
                    Artaş Grubu 20 Milyon TL
                    TCMB 30 Milyar TL
                    Baykar Teknoloji 2 Milyar TL
                    THY 2 Milyar TL
                    ETİ 10 Milyon TL
                    Çelikler Holding 150 Milyon TL
                    Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL,
                    İpekyol 5 Milyon TL,
                    Erdal Alkış 180 Milyon TL
                    Özdilek 20 Milyon TL
                    Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 7 Milyon TL
                    MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 10 Milyon TL
                    Türkiye Jokey Kulübü 15 Milyon TL
                    Ziraat Bankası ek olarak 1 Milyar TL
                    Doğuş Holding 1 Milyar TL Vakıf Katılım 1 Milyar TL,
                    İstanbul Emniyet İl Müdürlüğü ve çalışanları 5 Milyon TL
                    Tavuk Dünyası 2 Milyon TL ve kardeş şiketleri adına 1 Milyon TL daha
                    MESA Holding 13 Milyon TL
                    Fettah Tamince 120 Milyon TL
                    Neşet Koçkar 50 Milyon TL
                    Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL
                    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 Milyon TL
                    Nadir Metal 20 Milyon TL
                    Medipol Park Başakşehir Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 Milyon TL
                    Gündüz Kaptanoğlu 7,5 Milyon TL
                    Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 Milyon TL
                    Ebru Özdemir Limak Holding adına 100 Milyon TL
                    Socar 3,5 Milyon TL
                    TİSK 25 Milyon TL
                    Can Holding 5 Milyon TL
                    LCW 200 Milyon TL
                    Ali Kibar 50 Milyon TL
                    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha önce yaptıkları 310 Milyon TL bağışa değinerek 3 maaşını daha bu kampanya için bağışladığını belirtti.
                    FLO Mağazacılık 5 Milyon TL
                    Galateks Elazığ 5 Milyon TL
                    Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Çalışanları 3 Milyon 300 Bin TL
                    Serdar Adalı 15 Milyon TL

                    DEĞERLİ FORMA
                    Ercan Saatçi, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eski takımı Fenerbahçe'de kalecilik yaparken giydiği imzalı formasını bağış için satışa sundu. Formayı, Esra Erol'un eşi Ali Özbir, 300 bin TL'ye aldı.

                    HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN
                    Genç popçu Aleyna Tilki, depremzede çocukların yaralarını sarmak için çalışmalara başladı. Tilki, geçtiğimiz günlerde oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini duyurmuştu. Deprem bölgesi Hatay'a giden ünlü şarkıcı, çocuklarla buluştu. Hatay'dan paylaşım yapan Tilki, "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli..." diyerek yardımseverleri desteğe davet etti.

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                    Deprem bölgesinde son durum!
                    Haberler Saklambaç Yüreği cömert Türkiyem! Dört bir yanından bağışların yağdığı canlı yayında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı
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