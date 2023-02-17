Yüreği cömert Türkiyem! Dört bir yanından bağışların yağdığı canlı yayında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı





ASLI ENVER

Şimdilerde ilk bebeğine yaklaşık dört aylık hamile olan Aslı Enver de canlı yayında bağış toplayan ünlü isimler arasındaydı.



Tüm yardımların AFAD ve Kızılay'a bağışlandığı kampanya Zirve Holding Turkuvaz Medya'nın 700 Milyon TL bağışı ile başladı. Kampanyada en çok bağış yapan kurum ve şahıslar şöyle oldu:

Ziraat Bankası 20 Milyar TL

Vakıfbank 12 Milyar TL

Halkbank 7 Milyar TL

Kalyon Holding 950 Milyon TL

Turkcell 3,5 Milyar TL

Türk Telekom 2 Milyar TL

Türkiye Sigorta 2 Milyar TL

Cengiz Holding 2,5 Milyar TL

TMSF 2 Milyar TL

Ahlatçı Holding 10 milyon TL

Filli Boya 10 milyon 250 bin TL

Hak İş 10 milyon TL

MemurSen 10 Milyon TL

Demirören Holding 50 Milyon TL

Artaş Grubu 20 Milyon TL

TCMB 30 Milyar TL

Baykar Teknoloji 2 Milyar TL

THY 2 Milyar TL

ETİ 10 Milyon TL

Çelikler Holding 150 Milyon TL

Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL,

İpekyol 5 Milyon TL,

Erdal Alkış 180 Milyon TL

Özdilek 20 Milyon TL

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 7 Milyon TL

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 10 Milyon TL

Türkiye Jokey Kulübü 15 Milyon TL

Ziraat Bankası ek olarak 1 Milyar TL

Doğuş Holding 1 Milyar TL Vakıf Katılım 1 Milyar TL,

İstanbul Emniyet İl Müdürlüğü ve çalışanları 5 Milyon TL

Tavuk Dünyası 2 Milyon TL ve kardeş şiketleri adına 1 Milyon TL daha

MESA Holding 13 Milyon TL

Fettah Tamince 120 Milyon TL

Neşet Koçkar 50 Milyon TL

Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 Milyon TL

Nadir Metal 20 Milyon TL

Medipol Park Başakşehir Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 Milyon TL

Gündüz Kaptanoğlu 7,5 Milyon TL

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 Milyon TL

Ebru Özdemir Limak Holding adına 100 Milyon TL

Socar 3,5 Milyon TL

TİSK 25 Milyon TL

Can Holding 5 Milyon TL

LCW 200 Milyon TL

Ali Kibar 50 Milyon TL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha önce yaptıkları 310 Milyon TL bağışa değinerek 3 maaşını daha bu kampanya için bağışladığını belirtti.

FLO Mağazacılık 5 Milyon TL

Galateks Elazığ 5 Milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Çalışanları 3 Milyon 300 Bin TL

Serdar Adalı 15 Milyon TL



DEĞERLİ FORMA

Ercan Saatçi, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eski takımı Fenerbahçe'de kalecilik yaparken giydiği imzalı formasını bağış için satışa sundu. Formayı, Esra Erol'un eşi Ali Özbir, 300 bin TL'ye aldı.



HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

Genç popçu Aleyna Tilki, depremzede çocukların yaralarını sarmak için çalışmalara başladı. Tilki, geçtiğimiz günlerde oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini duyurmuştu. Deprem bölgesi Hatay'a giden ünlü şarkıcı, çocuklarla buluştu. Hatay'dan paylaşım yapan Tilki, "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli..." diyerek yardımseverleri desteğe davet etti.

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