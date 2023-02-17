Yüreği cömert Türkiyem! Dört bir yanından bağışların yağdığı canlı yayında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı

ASLI ENVER
Şimdilerde ilk bebeğine yaklaşık dört aylık hamile olan Aslı Enver de canlı yayında bağış toplayan ünlü isimler arasındaydı.
Tüm yardımların AFAD ve Kızılay'a bağışlandığı kampanya Zirve Holding Turkuvaz Medya'nın 700 Milyon TL bağışı ile başladı. Kampanyada en çok bağış yapan kurum ve şahıslar şöyle oldu:
Ziraat Bankası 20 Milyar TL
Vakıfbank 12 Milyar TL
Halkbank 7 Milyar TL
Kalyon Holding 950 Milyon TL
Turkcell 3,5 Milyar TL
Türk Telekom 2 Milyar TL
Türkiye Sigorta 2 Milyar TL
Cengiz Holding 2,5 Milyar TL
TMSF 2 Milyar TL
Ahlatçı Holding 10 milyon TL
Filli Boya 10 milyon 250 bin TL
Hak İş 10 milyon TL
MemurSen 10 Milyon TL
Demirören Holding 50 Milyon TL
Artaş Grubu 20 Milyon TL
TCMB 30 Milyar TL
Baykar Teknoloji 2 Milyar TL
THY 2 Milyar TL
ETİ 10 Milyon TL
Çelikler Holding 150 Milyon TL
Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL,
İpekyol 5 Milyon TL,
Erdal Alkış 180 Milyon TL
Özdilek 20 Milyon TL
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 7 Milyon TL
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 10 Milyon TL
Türkiye Jokey Kulübü 15 Milyon TL
Ziraat Bankası ek olarak 1 Milyar TL
Doğuş Holding 1 Milyar TL Vakıf Katılım 1 Milyar TL,
İstanbul Emniyet İl Müdürlüğü ve çalışanları 5 Milyon TL
Tavuk Dünyası 2 Milyon TL ve kardeş şiketleri adına 1 Milyon TL daha
MESA Holding 13 Milyon TL
Fettah Tamince 120 Milyon TL
Neşet Koçkar 50 Milyon TL
Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 Milyon TL
Nadir Metal 20 Milyon TL
Medipol Park Başakşehir Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 Milyon TL
Gündüz Kaptanoğlu 7,5 Milyon TL
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 Milyon TL
Ebru Özdemir Limak Holding adına 100 Milyon TL
Socar 3,5 Milyon TL
TİSK 25 Milyon TL
Can Holding 5 Milyon TL
LCW 200 Milyon TL
Ali Kibar 50 Milyon TL
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha önce yaptıkları 310 Milyon TL bağışa değinerek 3 maaşını daha bu kampanya için bağışladığını belirtti.
FLO Mağazacılık 5 Milyon TL
Galateks Elazığ 5 Milyon TL
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Çalışanları 3 Milyon 300 Bin TL
Serdar Adalı 15 Milyon TL
DEĞERLİ FORMA
Ercan Saatçi, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eski takımı Fenerbahçe'de kalecilik yaparken giydiği imzalı formasını bağış için satışa sundu. Formayı, Esra Erol'un eşi Ali Özbir, 300 bin TL'ye aldı.
HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN
Genç popçu Aleyna Tilki, depremzede çocukların yaralarını sarmak için çalışmalara başladı. Tilki, geçtiğimiz günlerde oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini duyurmuştu. Deprem bölgesi Hatay'a giden ünlü şarkıcı, çocuklarla buluştu. Hatay'dan paylaşım yapan Tilki, "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli..." diyerek yardımseverleri desteğe davet etti.