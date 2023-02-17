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    Kendileri minik yürekleri büyük! “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında duygulandıran bağışlar

    “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyası, umudun da adı oldu... Kimi cebinde son kalan 100 TL’yi, kimi zekat parasını depremzedelere bağışladı. “Kumbaramdaki tüm parayı bağışlıyorum” mesajları kalpleri ısıttı. Kendileri minik, yürekleri kocaman çocuklar yüreğimizi umutla doldurdu...

    Kumbaramız umut dolu

    Türk insanı, kenetlenerek tüm zorlukların üstesinden geleceğini bir kez daha gösterdi. Önceki akşamki 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına sadece iş, spor ve sanat dünyasının önde gelen isimleri değil 7'den 70'e herkes destek verdi. Depremzede bir vatandaşın cebinde son kalan 100 TL'yi bağışlaması ise herkesi duygulandırdı. Askerden polisimize sağlık çalışanımızdan öğretmenimize kadar herkesin elini taşın altına koyduğu tarihi yayında miniklerin kumbaralarındaki tüm parayı bağışlaması ise herkese umut oldu. Kendileri minik, yürekleri dev çocuklarımızın depremzedeler için düzenlenen yardım gecesinde elini taşına altına koyması, başta canlı yayında para toplayan ünlüler olmak üzere Tüm Türkiye'yi duygulandırdı.



    KALBİNİZE SAĞLIK
    Antalya'dan arayıp Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile konuşan Yüksel Çimeç, hac için biriktirdiği 60 bin lira ile küçük kızının da akıllı saat almak için ayırdığı 2 bin 200 lira harçlığını bağışladı. Muratpaşa ilçesinde küçük bir dükkanda terzilik yapan Çimeç, "Büyük kızım Zeynep de aynı şekilde yardım etmek istedi. Kızlarım 2 bin 200 lira bağışladı" dedi.
    11 yaşındaki Rumeysa İncedağ, annesinin kendisi için biriktirdiği 100 bin TL'yi depremzedelerin yaralarının sarılması için bağışladı.
    Kırıkkale'den çiftçi İbrahim Karaçalı, devletten mazot ve gübre desteği olarak aldığı yaklaşık 89 bin TL'yi afetzedelere bağışladığını açıkladı.
    Konya'dan çiftçi Orhan Koçak, tüm birikimi olan 40 bin TL'yi bağışladı.
    Hurdacılar Erdal ve Mustafa Yerlikaya, 100 bin lira bağış yaptı.
    Çoban Şaban Us, "Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil" diyerek, koçunu sattığını ve 5 bin lira bağışladığını bildirdi.
    Necmettin Kaya, zekat parası olan 15 bin lirayı bağışladı.
    Hataylı bir vatandaş, "Hatay benim şahsi meselemdir" diyen Mustafa Kemal Atatürk adına 15 bin TL'lik bir bağış yaptı.



    HANDE ERÇEL
    Küçücük kalplerine kocaman yürek sığdırmış birçok çocuk aradı beni. Kumbarasını kırıp bağışta bulunan, 11 yaşında lösemiyle savaşan güzel Yüsra aradı. Tedavisi için ayrılan bütçeden bağışladı. Sizi yetiştiren anne ve babaların ellerinden öpüyorum.



        BERK OKTAY
        Çok büyük paralar bağışlayanlar oldu Allah razı olsun. Ancak kardeşimle kumbaramızı açtık Berk abi, onu göndermek istiyoruz diye arayan kız çocuğu... Ben seni yüreğinden öperim.



        OĞUZHAN KOÇ-DEMET ÖZDEMİR
        Böylesine bir kampanyada yer almak gurur verici. Miniklerin kumbaralarındaki tüm paraları bağışlaması, herkesin elinden geleni yapması karşısında duygulanmamak imkansız...



        SİBEL CAN
        Bana gelen telefonlarda 'Kumbaramdaki tüm parayı bağışlamak istiyorum ama az' diyen çocuklar vardı. Halkımızın bu koca yürekliliği karşısında duygulanmamak ve gurur duymamak elde değil.



            PINAR DENİZ
            Hiç tanımadığım, telefonun ucunda kumbarasındaki tüm parayı bağışlayan, oyuncaklarını satan canım çocuklar. Uzun zaman sonra gülümsememe sebep oldunuz. Çok teşekkür ederim. Yayında adınızı geçiremediğim için kendi adıma özür dilerim.




            DOĞA RUTKAY
            Baktığım telefonlarda görüştüğüm vatandaşlarımızın kulağıma söylediklerini bir bilseniz. Kalbiniz umutla dolardı. Hele ki küçücük çocukların açtığı kumbaraları, diyaliz hastası bir amcamın ilaç parasını bağışlaması... Yüreğimde taşıdığım o sözleri beni yaşama bağladı.



            MELİS SEZEN
            Melis Sezen de çocukların yaptığı bağışlar karşısında çok duygulandı.



                Sanat müziğinin başarılı ismi Ebru Gündeş, sadece canlı yayında bağış toplamakla kalmadı "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına da 1 milyon TL'lik bağış yaptı.



                Canlı yayında para toplayan Hülya Avşar, gelen yardımların tam tutarını dile getirmekte zorlanınca ilginç anlar yaşanmasına yol açtı.

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