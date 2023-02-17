Kendileri minik yürekleri büyük! “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında duygulandıran bağışlar





KALBİNİZE SAĞLIK

Antalya'dan arayıp Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile konuşan Yüksel Çimeç, hac için biriktirdiği 60 bin lira ile küçük kızının da akıllı saat almak için ayırdığı 2 bin 200 lira harçlığını bağışladı. Muratpaşa ilçesinde küçük bir dükkanda terzilik yapan Çimeç, "Büyük kızım Zeynep de aynı şekilde yardım etmek istedi. Kızlarım 2 bin 200 lira bağışladı" dedi.

11 yaşındaki Rumeysa İncedağ, annesinin kendisi için biriktirdiği 100 bin TL'yi depremzedelerin yaralarının sarılması için bağışladı.

Kırıkkale'den çiftçi İbrahim Karaçalı, devletten mazot ve gübre desteği olarak aldığı yaklaşık 89 bin TL'yi afetzedelere bağışladığını açıkladı.

Konya'dan çiftçi Orhan Koçak, tüm birikimi olan 40 bin TL'yi bağışladı.

Hurdacılar Erdal ve Mustafa Yerlikaya, 100 bin lira bağış yaptı.

Çoban Şaban Us, "Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil" diyerek, koçunu sattığını ve 5 bin lira bağışladığını bildirdi.

Necmettin Kaya, zekat parası olan 15 bin lirayı bağışladı.

Hataylı bir vatandaş, "Hatay benim şahsi meselemdir" diyen Mustafa Kemal Atatürk adına 15 bin TL'lik bir bağış yaptı.