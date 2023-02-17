Hollanda'da yaşayan Karsu Dönmez, ülkemizde yaşanan asrın felaketinde 10 akrabasını kaybetmişti. Hatay'da yaşamını yitiren ailesine çok üzülen sanatçı, ülkesinde yardım kampanyası düzenledi. Hollanda'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde, televizyon kanallarının 2 saatlik ortak yayını sırasında yaklaşık 89 milyon Euro (1 milyar 794 binTL) para toplandı. Depremde kaybettiği kuzeninin kendisine ulaşamayınca 'Neredesin sen?' diye sesli mesaj bıraktığını anlatan Türk müzisyen Karsu, Neşet Ertaş'ın türküsü ile herkesi gözyaşlarına boğdu...
GÖRÜNCE AĞLADI
Hollanda'da büyük bir yardım kampanyası düzenleyen Karsu, düzenlenen yardım gecesinde 89 milyon Euro toplanmasına vesile oldu. Gecede toplanan miktarı gören şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "89 milyon Euro. Teşekkür ederim Hollanda" dedi.
EN GENİŞ SEVGİ
Türkiye'ye dünyadan yardım yağarken ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de Kanadalı aktör Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Grant, "Bugün, sevgiyi en geniş anlamıyla yaşayacağımız bir gün. Lütfen Türkiye'deki yardım kuruluşlarından birini desteklemeyi düşünün" dedi.