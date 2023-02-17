Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hollanda'da yaşayan Türk asıllı sanatçı Karsu Dönmez depremzedeler için 89 milyon Euro bağış topladı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 akrabasını kaybeden Türk asıllı sanatçı Karsu, Hollanda’da ülkemiz için 89 milyon Euro (1 milyar 794 binTL) bağış topladı.

    Sınırları aşan iyilik

    Hollanda'da yaşayan Karsu Dönmez, ülkemizde yaşanan asrın felaketinde 10 akrabasını kaybetmişti. Hatay'da yaşamını yitiren ailesine çok üzülen sanatçı, ülkesinde yardım kampanyası düzenledi. Hollanda'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde, televizyon kanallarının 2 saatlik ortak yayını sırasında yaklaşık 89 milyon Euro (1 milyar 794 binTL) para toplandı. Depremde kaybettiği kuzeninin kendisine ulaşamayınca 'Neredesin sen?' diye sesli mesaj bıraktığını anlatan Türk müzisyen Karsu, Neşet Ertaş'ın türküsü ile herkesi gözyaşlarına boğdu...



    GÖRÜNCE AĞLADI
    Hollanda'da büyük bir yardım kampanyası düzenleyen Karsu, düzenlenen yardım gecesinde 89 milyon Euro toplanmasına vesile oldu. Gecede toplanan miktarı gören şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "89 milyon Euro. Teşekkür ederim Hollanda" dedi.



    EN GENİŞ SEVGİ
    Türkiye'ye dünyadan yardım yağarken ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de Kanadalı aktör Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Grant, "Bugün, sevgiyi en geniş anlamıyla yaşayacağımız bir gün. Lütfen Türkiye'deki yardım kuruluşlarından birini desteklemeyi düşünün" dedi.



        ANLAMLI AFİŞ
        Efsane rock grubu Pearl Jam'in internet sitesinde, deprem için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya sonunda rock müzik grubunun deprem bölgesine bağış yapan bir hayranının ödüllendirileceği belirtildi. Söz konusu kişiye, 1996'daki İstanbul konserinin 2018 yılında yeniden basılmış afişi hediye edilecek.



        PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI
        Orhan Aydın'ın Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın, hayatını kaybetmişti. Tarifsiz bir acı yaşayan usta oyuncu, Twitter'da yönetmen kızının fotoğrafını paylaşıp, yürekleri yakan bir mesaj yayınladı. Kızının fotoğrafını yayınlayan usta sanatçı, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" mesajını yazdı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Deprem bölgesinde son durum!
        Haberler Saklambaç Hollanda'da yaşayan Türk asıllı sanatçı Karsu Dönmez depremzedeler için 89 milyon Euro bağış topladı
            SON DAKİKA