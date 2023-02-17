Hollanda'da yaşayan Karsu Dönmez, ülkemizde yaşanan asrın felaketinde 10 akrabasını kaybetmişti. Hatay'da yaşamını yitiren ailesine çok üzülen sanatçı, ülkesinde yardım kampanyası düzenledi. Hollanda'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde, televizyon kanallarının 2 saatlik ortak yayını sırasında yaklaşık 89 milyon Euro (1 milyar 794 binTL) para toplandı. Depremde kaybettiği kuzeninin kendisine ulaşamayınca 'Neredesin sen?' diye sesli mesaj bıraktığını anlatan Türk müzisyen Karsu, Neşet Ertaş'ın türküsü ile herkesi gözyaşlarına boğdu...