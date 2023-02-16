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    Derin sevgi!

    Hayvan dostu Derin Mermerci, deprem bölgesine 1 milyon TL’yi aşkın tutarda mama yolladı. Bununla da kalmayan sosyetik, Hatay’da enkazdan çıkan bir köpeği sahiplenip Vaniköy’de bulunan yalısındaki köpek sayısını 10’a çıkardı

    Derin sevgi!
    CEMİYET hayatının hayvan sever isimlerinden Derin Mermerci, yine boş durmadı. Kurduğu dernek ve diğer kuruluşlara yaptığı yardımlarla sokak köpekleri için ayda ortalama 400 bin TL harcayan sosyetik, depremin can dostlarımız üzerinde yarattığı acıya da duyarsız kalmadı. Deprem bölgesinde olan hayvanlara yardım yapan kuruluşlar ve kişileri sosyal medyadan sıkı takibe alan Derin Mermerci, uzatabileceği kadar canlıya yardım elini uzattı. Bölgeye kilolarca kuru mama göndermek için 1 milyon TL'den fazla para harcayan sosyetik, bununla da sınırlı kalmadı.

    SAHİPLERİNİ KAYBETMİŞTİ
    Halen mama yardımlarını sürdüren Derin Mermerci, Hatay'da enkaz altında çıkartılan ve sahiplerini kaybeden minik bir köpeğe de yuva oldu. Vaniköy'de yaklaşık değeri 300 milyon TL olan yalısında sahiplendiği dokuz köpeği ve daha birçok hayvanıyla beraber yaşayan sosyetik, böylece evindeki köpek sayısını da dokuza çıkardı.




    Mermerci, önceki gün İstanbul'a getirilen yeni sahiplendiği köpeğini böyle paylaştı.

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