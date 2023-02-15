Depremde hayatını kaybeden sahibini bir an olsun bırakmadı! Oscar için herkes “Yeni yuvası biz olalım” çağrısı yaptı

'YUVASI OLALIM'

Ancak Okan Oflaz, dün Oscar'ın İstanbul'daki köpek eğitmeni dostu Ali Yeşilırmak'ın yanına götürülüp bir süre tedavi olacağını açıkladı. Bunun üzerine aralarında Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in de olduğu binlerce hayvan dostu, Oscar'ın yeni yuvası olmak için seferber oldu.