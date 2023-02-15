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    Depremde hayatını kaybeden sahibini bir an olsun bırakmadı! Oscar için herkes “Yeni yuvası biz olalım” çağrısı yaptı

    Sahibinin vefatından sonra intihar etmek için ağzına lokma koymayan Oscar, tedavi için İstanbul’a gönderilecek. Vefalı köpek için herkes “Yeni yuvası biz olalım” çağrısı yaptı.

    Oscarlık hareket

    Kendisini kurtarmaya çalışırken sahibi Kübra'nın enkaz altında kalmasıyla derinden sarsılan minik Oscar, tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu. Enkaz altında kimseyi sahibinin cansız bedenine dahi yanaştırmayan Fransız buldoğu cinsi köpek, neredeyse bir haftadır da hiçbir şey yemiyordu.

    Hayvan sevgisiyle bilinen Okan Oflaz, minik Oscar'ın intihar etmeye çalıştığını söyleyerek yürekleri burktu. Oscar'lık vefasıyla tüm hayvan severleri etkileyen minik köpek, önce enkaz altında yaşamını yitiren sahibi Kübra Hanım'ın ailesinin yanında kalacaktı.

    'YUVASI OLALIM'
    Ancak Okan Oflaz, dün Oscar'ın İstanbul'daki köpek eğitmeni dostu Ali Yeşilırmak'ın yanına götürülüp bir süre tedavi olacağını açıkladı. Bunun üzerine aralarında Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in de olduğu binlerce hayvan dostu, Oscar'ın yeni yuvası olmak için seferber oldu.

        Uzun süre arama kurtarma ekiplerini enkaz altında kalan sahibinin yanına yanaştırmayan Oscar, uzun uğraşlar sonucunda enkazdan kurtarılmıştı.

        Deprem felaketi için önce 200, ardından da 950 bin TL'lik nakdi yardım yapan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, depremden kurtulan birçok cana da yuvalarını açtı. Ünlü çift, şimdi de Oscar'ı istiyor.

        Minik Oscar, dün ilk biraz mama yedi.
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        Birlikte ’aş’arız
        Haberler Saklambaç Depremde hayatını kaybeden sahibini bir an olsun bırakmadı! Oscar için herkes “Yeni yuvası biz olalım” çağrısı yaptı
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