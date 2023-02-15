Depremde hayatını kaybeden sahibini bir an olsun bırakmadı! Oscar için herkes “Yeni yuvası biz olalım” çağrısı yaptı

Kendisini kurtarmaya çalışırken sahibi Kübra'nın enkaz altında kalmasıyla derinden sarsılan minik Oscar, tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu. Enkaz altında kimseyi sahibinin cansız bedenine dahi yanaştırmayan Fransız buldoğu cinsi köpek, neredeyse bir haftadır da hiçbir şey yemiyordu.
Hayvan sevgisiyle bilinen Okan Oflaz, minik Oscar'ın intihar etmeye çalıştığını söyleyerek yürekleri burktu. Oscar'lık vefasıyla tüm hayvan severleri etkileyen minik köpek, önce enkaz altında yaşamını yitiren sahibi Kübra Hanım'ın ailesinin yanında kalacaktı.
'YUVASI OLALIM'
Ancak Okan Oflaz, dün Oscar'ın İstanbul'daki köpek eğitmeni dostu Ali Yeşilırmak'ın yanına götürülüp bir süre tedavi olacağını açıkladı. Bunun üzerine aralarında Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in de olduğu binlerce hayvan dostu, Oscar'ın yeni yuvası olmak için seferber oldu.