Demet Akalın depremzedeler için harekete geçti! İlkin Tüfekçi de hastaneye koştu

Oyuncu İlkin Tüfekçi, Bağcılar'daki bir hastanede tedavi altında olan minik depremzedeleri ziyaret etti. Önce Adıyamanlı bir kızın yanına giden Tüfekçi, paylaştığı kareye "Adıyaman'dan enkazdan çıkartılmış güçlü bir prensesin elini tutuyorum" dedi. İlkin Tüfekçi dün de Hataylı minik Elif'in yanındaydı. Elif'e tablet hediye eden oyuncu, minikten aldığı "İlkin abla seni çok seviyorum" yazılı not karşısında duygulandı.