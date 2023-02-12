Demet Akalın’ın son paylaşımı duygulandırdı! Enkazdan çıkarılan çocuğun anlattıkları tüyleri diken diken etti

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi Türkiye'yi yasa boğdu. Binlerce insanımızın hayatını kaybetmesinin acısı yaşanırken, saatler sonra gelen mucizeler de yüreğimize bir nebze olsun su serpti. Enkaz altında kalan insanlar için umutların tükenmediği şu saatlerde, Demet Akalın'ın son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. Akalın herkesi derinden etkileyen paylaşımında şunları yazdı: "Enkazdan sağ çıkarılan çocuk ambulansa alınıyor hemşire müdahale ediyor. Ağlayarak soruyor çocuğa 'Söyle bakalım sana ne vereyim, su mu çikolata mı istersin?' Çocuk, 'Yok ben hiç acıkmadım ki... Çok güzel bir abla geldi bana yemek yedirdi, su içirdi, benimle hep oynadı, merak etme kurtulacaksın dedi ve siz gelince de gitti' demiş. Melek kızım o melek...' Demet Akalın, etkileyici paylaşımına 'Rabbim sen büyüksün' notunu ekledi.
HELAL OLSUN!
Danilo Zanna yardımlarıyla herkesin alkışını topladı. Türkiye'ye ilk geldiği günden beri sevilen ve adeta ülkemizi sahiplenen İtalyan şef Türkiye'nin en zor gününde adamlığını bir kez daha gösterdi. Deprem haberini alır almaz bölgeye 500 bin TL'lik bağışta bulunan Zanna, yardımlarında hiç hız kesmedi. Ünlü Şef, İstanbul'da koli yapıp, TIR'larla deprem bölgesine yolladı. İçi rahat etmeyen ve afet bölgesi Malatya'ya doğru yola çıkan Zanna, burada da depremzedelere yemek yaptı. Yaptığı yemekleri elleriyle tek tek dağıtan İtalyan şefe, "Helal olsun", "Bizden birisin" gibi yorumlar yapıldı.
KOCA KALPLİLER
Magazin dünyasının ünlü isimleri deprem bölgelerine verdikleri destekleri sürdürüyor. Geçtiğimiz gün birçok isim Yenikapı'daki çalışmalara katıldı.
BURCU BİRİCİK
Ünlü oyuncu Burcu Biricik, vatandaşların yardım için getirdiği malzemeleri yer göstererek koordine etti.