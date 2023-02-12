Demet Akalın’ın son paylaşımı duygulandırdı! Enkazdan çıkarılan çocuğun anlattıkları tüyleri diken diken etti

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi Türkiye'yi yasa boğdu. Binlerce insanımızın hayatını kaybetmesinin acısı yaşanırken, saatler sonra gelen mucizeler de yüreğimize bir nebze olsun su serpti. Enkaz altında kalan insanlar için umutların tükenmediği şu saatlerde, Demet Akalın'ın son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. Akalın herkesi derinden etkileyen paylaşımında şunları yazdı: "Enkazdan sağ çıkarılan çocuk ambulansa alınıyor hemşire müdahale ediyor. Ağlayarak soruyor çocuğa 'Söyle bakalım sana ne vereyim, su mu çikolata mı istersin?' Çocuk, 'Yok ben hiç acıkmadım ki... Çok güzel bir abla geldi bana yemek yedirdi, su içirdi, benimle hep oynadı, merak etme kurtulacaksın dedi ve siz gelince de gitti' demiş. Melek kızım o melek...' Demet Akalın, etkileyici paylaşımına 'Rabbim sen büyüksün' notunu ekledi.