Depremin ardından tüm dünya seferber oldu! Jennifer Lopez, Shakira ve Selena Gomez'den hem maddi yardım hem anlamlı çağrı!

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyaca ünlü isimler, "Türkiye'nin yanındayız" mesajı verdi. ABD'li şarkıcı Selena Gomez, Instagram'daki 377 milyon takipçisiyle enkazdan kurtarılan bir çocuğun fotoğrafını ve UNICEF'in yardım kampanyası linkini paylaşarak, "Türkiye'deki depremden etkilenenler için "Kalbim kırık" ifadelerini kullandı.

Shakira da Instagram hesabından, Türkiye'de depremin çocuklar üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiye işaret ederek yardım kampanyası linkini takipçileriyle paylaştı. Jennifer Lopez ise Türkiye'deki hayranlarına destek yolladığını belirterek "Bu, neredeyse 100 yılda bölgeyi vuran en güçlü deprem" paylaşımını yaptı. Takipçilerini UNICEF'in bağış kampanyasına yönlendiren Lopez, depremden etkilenen çocukların ihtiyaçlarının temin edebilmesi için yardım çağrısında bulundu.