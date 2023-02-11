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    Demet Akalın yardım sırasında öldü zannettiği akrabalarını buldu!

    Demet Akalın, yardım sırasında öldü zannettiği akrabalarını buldu. Şarkıcı, deprem bölgesine gittiğinde Onur adlı kişinin kendisine "Demet abla, amcalarını tanıyoruz" dediğini ve akabinde yaşadığı gelişmeleri paylaştı.

    Buruk sevinç

    Birçok ünlü isim depremin ilk gününden itibaren yardım için kolları sıvadı. Bu isimlerin arasında Demet Akalın da vardı. Ünlü şarkıcı depremin ilk gününden itibaren yardım çağrılarında bulundu. Akalın, bu süreçte başından geçen ilginç bir anı takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, deprem bölgesine gittiğinde Onur adlı kişinin kendisine "Demet abla, amcalarını tanıyoruz" dediğini ve akabinde yaşadığı gelişmeleri paylaştı.

    Çocukluk fotoğrafını paylaşan Akalın, şunları söyledi: "Depreme yardım ederken Onur'la tanıştım. 'Abla dedi, senin amcan benim komşum.' Benim amcalarım yok ki, öldü derken halamı buldum ve büyük amcamızın çocukları bana bu resimleri attı! Ağlasam mı gülsem mi? İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum."

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    Haberler Saklambaç Demet Akalın yardım sırasında öldü zannettiği akrabalarını buldu!
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