Asrın felaketinin ardından sanat dünyasının ünlü isimleri elini taşın altına koydu! Sibel Can, Hadise, Engin Altan Düzyatan...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketi, Türk insanının zor zamanlardaki tek yürek oluşunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Depremin sarstığı 10 ilde 13 milyondan fazla kişinin acısını kalplerinde hisseden tüm Türkiye, seferber oldu. Acıyı derinden hisseden sanat dünyasındaki birçok isim de ellerinden geleni yapmak için kolları sıvadı. Kimi ünlü, başta AFAD olmak üzere yardım kuruluşlarına bağışta bulundu; kimileri ise gece-gündüz demeden İstanbul'un dört bir yanındaki yardım noktalarında depremzedeler için koli yaptı. Tarkan ve Bülent Ersoy'dan sonra dün de Engin Altan Düzyatan, AFAD'a 200 bin TL'lik bağışta bulundu. Sanat müziğinin iki dev ismi Sibel Can, bölgeye 1 milyon TL'lik bağışta bulunurken; Orhan Gencebay da 500 bin TL'lik yardım yaptı. Hadise de deprem bölgesi için 500 bin TL'lik yardımda bulunurken ünlü popçunun enkaz kaldırma çalışmalarının ardından bölgeye gitme kararı aldığı öğrenildi. Hadise, depremin acısını hisseden miniklerle buluşup biraz da olsun onlara moral vermeyi planlıyor. NBA yıldızı Cedi Osman da formasını giydiği Cleveland Cavaliers aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasına ek olarak eşi Ebru Şahin'le bölgeye 1 milyon TL'lik bağışta bulundu.