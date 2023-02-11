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    Adıyaman'da enkaz altında kalan sanatçı Aziz Taştan yaşamını yitirdi!

    Adıyaman'da enkaz altında kalan Türk Halk müziği sanatçısı 42 yaşındaki Aziz Taştan ile eşi Özgür Taştan ve iki kızları hayatını kaybetti.

    Taştan hayatını kaybetti

    Taştan'ın deprem sırasında Adıyaman merkeze bağlı Mimar Sinan Yeni Mahalle'deki evinde olduğu öğrenildi. Taştan ailesinin ölümü sanat camiasını hüzne boğdu.

    VİCDANSIZLAR!
    Bahadır Tatlıöz, geçtiğimiz gece deprem bölgesine gitmek üzere kiralamaya çalıştığı araç şirketi tarafından dolandırıldı. Ünlü şarkıcı, "Bu vicdansızlar ve benzerlerinin deprem yardımına gitmek isteyen birçok insanı mağdur ettiğini ve etmeye de devam edeceğini öğrendim. Bu vicdansızları ifşa edip başka insanları mağdur etmemelerini sağlamak tek dileğim" dedi.

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    Haberler Saklambaç Adıyaman'da enkaz altında kalan sanatçı Aziz Taştan yaşamını yitirdi!
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