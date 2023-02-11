Adıyaman'da enkaz altında kalan sanatçı Aziz Taştan yaşamını yitirdi!

Taştan'ın deprem sırasında Adıyaman merkeze bağlı Mimar Sinan Yeni Mahalle'deki evinde olduğu öğrenildi. Taştan ailesinin ölümü sanat camiasını hüzne boğdu.

VİCDANSIZLAR!

Bahadır Tatlıöz, geçtiğimiz gece deprem bölgesine gitmek üzere kiralamaya çalıştığı araç şirketi tarafından dolandırıldı. Ünlü şarkıcı, "Bu vicdansızlar ve benzerlerinin deprem yardımına gitmek isteyen birçok insanı mağdur ettiğini ve etmeye de devam edeceğini öğrendim. Bu vicdansızları ifşa edip başka insanları mağdur etmemelerini sağlamak tek dileğim" dedi.