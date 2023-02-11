99 saat sonra enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırdı! Zeynep Bastık'tan paylaşım geldi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin mucizelerinden biri de 15 yaşındaki Ayfer ile 13 yaşındaki kardeşi Fatma oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin 99'uncu saatinde Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Ayfer'i enkaz altından kurtardı. Felaketin 101'inci saatinde de 13 yaşındaki kardeşi Fatma enkazdan canlı çıkarıldı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri, bilincini açık tutmak için genç kızla konuşarak ona sorular sordu.
15 yaşındaki Ayfer, Zeynep Bastık'ın "Gül Beyaz Gül" adlı şarkısını dinlemek istedi.
Bu sözler karşısında duygulanan ekipler, hemen cep telefonlarından şarkıyı açıp Ayfer'e dinletti. İftaiye erleri, "En çok dondurmayı özledim" diyen minik kıza beraber dondurma sözü de verdi.