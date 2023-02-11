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    99 saat sonra enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırdı! Zeynep Bastık'tan paylaşım geldi

    Kahramanmaraşlı Ayfer, depremden 99 saat sonra kurtarıldı. 15 yaşındaki minik kız, enkaz altında Zeynep Bastık’tan ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısını istedi. Ailesini kaybeden Ayfer’in istediği şarkının manidar sözleri, herkesi ağlattı. Bastık da kıza ulaşıp maddi ve manevi destek sözü verdi

    Sen olmasan ben solarım

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin mucizelerinden biri de 15 yaşındaki Ayfer ile 13 yaşındaki kardeşi Fatma oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin 99'uncu saatinde Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Ayfer'i enkaz altından kurtardı. Felaketin 101'inci saatinde de 13 yaşındaki kardeşi Fatma enkazdan canlı çıkarıldı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri, bilincini açık tutmak için genç kızla konuşarak ona sorular sordu.

    15 yaşındaki Ayfer, Zeynep Bastık'ın "Gül Beyaz Gül" adlı şarkısını dinlemek istedi.

    Bu sözler karşısında duygulanan ekipler, hemen cep telefonlarından şarkıyı açıp Ayfer'e dinletti. İftaiye erleri, "En çok dondurmayı özledim" diyen minik kıza beraber dondurma sözü de verdi.

        Görüntüler karşısında gözyaşlarına boğulan Zeynep Bastık da hemen Ayfer ve ve kız kardeşine ulaştı. Minik kardeşlerin ailesini yakınlarını kaybettiğini öğrenen Bastık, sosyal medyasından şu sözleri sarf etti: "Çok çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer ile. O şarkı, konser ne isterse...Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum... Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım."

        Canlarını ortaya koyan itfaiye erleri, Ayfer'e moral olsun diye telefonlarından 'Gül Beyaz Gül' şarkısını böyle dinletti.

        "SANA SÖYLERİZ"
        Pop müziğin efsane şarkılarından "Gül Beyaz Gül"ün sözlerine imza atan Ümit Sayın da video karşısında gözyaşlarını tutamadı. Sayın, sosyal medya aracılığıyla minik Ayfer'e seslendi: "Sen iste Ümit abin sana nice "Gül Beyaz" şarkıları yazar; Zeynep ablanla beraber sana bir güzel söyleriz. Sen yeter ki gül."

            Minik Ayfer'e tüm Türkiye "Sen yeter ki gül" diye seslendi.

            Zeynep Bastık, "Ayfer ve kardeşiyle bundan sonra daha uzun yıllar beraberiz" dedi...

            İŞTE AĞLATAN SÖZLER
            Sen olmasan ben solarım
            Gül, beyaz gül açarım
            Sen susunca karışır içim
            Tükenir aşkım sensiz gül
            Sen açınca çözülür içim
            Yaşarım aşkı senle gül
            Bahar dallarına ayaz vurunca
            Boynun bükülüp yas olunca
            Sen bir güldün, ben bir gonca
            Nasıl büyürüm sensiz olunca?
            Sen olmasan ben solarım
            Gül beyaz gül açarım
            Yerini al, yüreğimde yerini al
            Gül beyaz gül, yanımda kal
            Sevgimi al, sakla koynunda
            Dokunmasın kimse ona
            Sen olmasan ben solarım
            Gül beyaz gül açarım
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