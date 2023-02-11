99 saat sonra enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırdı! Zeynep Bastık'tan paylaşım geldi

Görüntüler karşısında gözyaşlarına boğulan Zeynep Bastık da hemen Ayfer ve ve kız kardeşine ulaştı. Minik kardeşlerin ailesini yakınlarını kaybettiğini öğrenen Bastık, sosyal medyasından şu sözleri sarf etti: "Çok çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer ile. O şarkı, konser ne isterse...Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum... Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım."