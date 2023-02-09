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    Ünlüler depremzedeler için dört bir koldan çalışıyor!

    Ünlüler, İstanbul’un dört bir yanındaki yardım toplama noktalarında çalışıyor. Bomonti’de sabaha dek yardım kolisi yapan Fadik Sevin Atasoy, şu mesajı verdi: “Umudumuzu ayakta tutacağız, birlik olacağız, az konuşacağız, çok yardım yapacağız. Benim bizden yana çok umudum var; yüreği güçlü insanım”

    ‘Yüreği güçlü memleketim’

    İstanbul'un dört bir yanındaki yardım toplama noktalarına giden ünlüler, gece boyunca çalıştı. Özge Özder, Beşiktaş'taki; Begüm Birgören, İpek Karapınar ve Derya Balta, Kadıköy'deki çalışmalara katıldı. Selma Ergeç ve Burcu Biricik de Şişli'deki çalışmalarda görev aldı. Biricik, "Çok korkunç bir şey yaşıyoruz. Herkesin bunun farkında olmasını istiyorum. Setlerimizi durdurduk ama hayat devam etmiyor. Hayatı en fazla bu destekleri ulaştırabilirsek devam ettirebiliriz" dedi. Oyuncu Fadik Sevin Atasoy ise Bomonti'deki yardım toplama kampanyasına destek verdi. Şehit Murat Demirci Ortaokulu'nda toplanan yardımları tırlara taşıyanlara eşlik eden Atasoy, o anları sosyal medyasından şu yorumla paylaştı:



    'YERME ZAMANI DEĞİL'
    "Şehit Murat Demirci Ortaokulunda bugünün son yüklemesini yaptık. Elinde avucunda ne varsa vermeye hazır, yüreği cesur ve güçlü bir milletiz biz. Umutsuzluğa izin vermeden sonuna kadar bir olmanın zamanıdır. Olumsuzlukla, bilgi kirliliği ile onu bunu yermekle zaman kaybetmenin günü değil bugün. Eli kolu tutanın, maddi manevi gücü olanın, aklıselim bir biçimde birleşmesi ve hareket etmesi gereken bir zamandayız. Umudumuzu ayakta tutacağız, birlik olacağız, az konuşacağız, çok yardım yapacağız. Benim bizden yana çok umudum var, güzel memleketim, yüreği güçlü insanım. Bu acıyı da el birliği ile saracağız."



    HERKES SEFERBER OLDU
    Survivor yarışmasıyla gönülleri fetheden Nagihan Karadere de depremden etkilenen ve afet bölgesi için harekete geçti. Ataşehir Akom ve Kapalı Pazar alanındaki yardım toplama etkinliği için "Buraya gelin" çağrısı yapan Karadere, bir anda insan yoğunluğuyla iş gücünü artırdı.



        Burcu Biricik, sabaha dek koli yaptı. Burcu Biricik deprem bölgesine gidecek kıyafetleri tek tek kontrol etti.



        Oyuncu Burak Deniz de yardım toplama merkezinde canla başla çalıştı.



        Fadik Sevin Atasoy, "Umudumuzu ayakta tutacağız, birlik olacağız" dedi.



            Begüm Birgören ve İpek Karapınar, Kadıköy'deki yardımlara katıldı.



            Bir yandan kanserle mücadele eden Nagehan Karadere, uzun saatler yardım kolisi yaptı.



            HELAL OLSUN SİZE
            Mgazin dünyasındaki yardım seferberliği, bu zor günlerde bir nebze de olsun umut oldu. "Bizim de çorbada tuzumuz olsun" diyerek kolları sıvayan birçok ünlü isim, deprem bölgesine gıda ve giyim yardımı yapmak için seferberdi. İbrahim Tatlıses, yaşadığı İzmir'den bir TIR dolusu yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti de kendileri gibi oyuncu dostları İsmail Ege ve Aykaç Şaşmaz ile el ele verip bir TIR dolusu yardım malzemesini depremzedeler için bölgeye gönderdi.



                'TEŞEKKÜR EDERİZ'
                Tolgahan Sayışman da önceki akşam daha çok battaniye ve ısıtıcıdan oluşan TIR'ı bölgeye yolladı. On binlerce malzemeyi bölgeye göndermek için seferber olan Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin memleketi Arnavutluk'ta da yardım kampanyası başlattı. Oyuncu Ümit Erdim de Göktürk'te arkadaşlarıyla birlikte yardımları TIR'lara yükledi. Bebek maması, atkı, bere, eldiven ve bebek bezi gibi bir TIR dolusu yardım sağlayan Erdim, "Destek olan herkese teşekkürler. Tırımız AFAD kontrolünde yola çıkıyor" dedi.



                BÖLGEYE GİTTİ
                Oyuncu Bestemsu Özdemir, deprem bölgesi için harekete geçti. Ünlü oyuncu, "Hatay'a gitmek için yola çıkıyoruz. Yetecek çadır olmadığı bilgisini aldık. Çadır konusunda yardım etmek isteyenler bize ulaşabilir" dedi. Ünlü oyuncu, bölgeye de ilaç gibi birçok yardım götürdü.



                ŞEFKATLİ ELLER
                Masterchef Türkiye programında jüri üyeliği yapan şef Mehmet Yalçınkaya, depremzedeler için kolları sıvadı. Yalçınkaya, yarışmacıların da yer aldığı ekip ile deprem bölgelerine gitti. Mehmet Yalçınkaya, deprem bölgelerine gelip yemek yapabilecek durumda olan şeflere de çağrıda bulunup şöyle dedi: "Ekibin çoğu Maraş'ta. Hatay'da, Antep'te olan arkadaşlarımız var. Mutfaklar kurup, yemekler yapacağız." Şef Ömür Akkor da bölgeye koştu. Kapalı olan restoranları açtıran Akkor, şu an bulunduğu Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yemekler yapıyor. Fatih Tutak da depremzedeler için maddi destekte bulundu dün ekibiyle birlikte İskenderun'a gitti.



                    'ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞACAĞIZ'
                    Ömür Akkor, açtırdığı restoranlarda depremzedeler için yemekler pişiriyor.

                    SINIRSIZ İYİLİK
                    Yaşamını İtalya'da sürdüren ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, ülkemizde yaşanan felakete duyarsız kalmadı. Özpetek, İtalya'da bu Cuma akşamı sahneleyeceği ve biletlerinin hepsi satılan 'Ferzaneide' adlı tek kişilik gösterisinden elde edilen 200 bin TL'yi bağışladı. Özpetek, "Ben uzakta da olsam kalbim ülkemde ve ülkemin güzel insanlarında" diyerek de üzüntüsünü dile getirdi.

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                    Haberler Saklambaç Ünlüler depremzedeler için dört bir koldan çalışıyor!
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