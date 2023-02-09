Ünlüler depremzedeler için dört bir koldan çalışıyor!





'YERME ZAMANI DEĞİL'

"Şehit Murat Demirci Ortaokulunda bugünün son yüklemesini yaptık. Elinde avucunda ne varsa vermeye hazır, yüreği cesur ve güçlü bir milletiz biz. Umutsuzluğa izin vermeden sonuna kadar bir olmanın zamanıdır. Olumsuzlukla, bilgi kirliliği ile onu bunu yermekle zaman kaybetmenin günü değil bugün. Eli kolu tutanın, maddi manevi gücü olanın, aklıselim bir biçimde birleşmesi ve hareket etmesi gereken bir zamandayız. Umudumuzu ayakta tutacağız, birlik olacağız, az konuşacağız, çok yardım yapacağız. Benim bizden yana çok umudum var, güzel memleketim, yüreği güçlü insanım. Bu acıyı da el birliği ile saracağız."