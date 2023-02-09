Ünlüler depremzedeler için dört bir koldan çalışıyor!

İstanbul'un dört bir yanındaki yardım toplama noktalarına giden ünlüler, gece boyunca çalıştı. Özge Özder, Beşiktaş'taki; Begüm Birgören, İpek Karapınar ve Derya Balta, Kadıköy'deki çalışmalara katıldı. Selma Ergeç ve Burcu Biricik de Şişli'deki çalışmalarda görev aldı. Biricik, "Çok korkunç bir şey yaşıyoruz. Herkesin bunun farkında olmasını istiyorum. Setlerimizi durdurduk ama hayat devam etmiyor. Hayatı en fazla bu destekleri ulaştırabilirsek devam ettirebiliriz" dedi. Oyuncu Fadik Sevin Atasoy ise Bomonti'deki yardım toplama kampanyasına destek verdi. Şehit Murat Demirci Ortaokulu'nda toplanan yardımları tırlara taşıyanlara eşlik eden Atasoy, o anları sosyal medyasından şu yorumla paylaştı:
'YERME ZAMANI DEĞİL'
"Şehit Murat Demirci Ortaokulunda bugünün son yüklemesini yaptık. Elinde avucunda ne varsa vermeye hazır, yüreği cesur ve güçlü bir milletiz biz. Umutsuzluğa izin vermeden sonuna kadar bir olmanın zamanıdır. Olumsuzlukla, bilgi kirliliği ile onu bunu yermekle zaman kaybetmenin günü değil bugün. Eli kolu tutanın, maddi manevi gücü olanın, aklıselim bir biçimde birleşmesi ve hareket etmesi gereken bir zamandayız. Umudumuzu ayakta tutacağız, birlik olacağız, az konuşacağız, çok yardım yapacağız. Benim bizden yana çok umudum var, güzel memleketim, yüreği güçlü insanım. Bu acıyı da el birliği ile saracağız."
HERKES SEFERBER OLDU
Survivor yarışmasıyla gönülleri fetheden Nagihan Karadere de depremden etkilenen ve afet bölgesi için harekete geçti. Ataşehir Akom ve Kapalı Pazar alanındaki yardım toplama etkinliği için "Buraya gelin" çağrısı yapan Karadere, bir anda insan yoğunluğuyla iş gücünü artırdı.