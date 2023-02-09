Türk güzel Ekin Su’dan İngiliz yıldızlara çağrı: Türkiye için şimdi destek olma zamanı





UMUT HEP VAR!

Sanatçı Karsu Dönmez, Hatay'da yaşayan amcası, kuzeni ve nenesi için yardım çağrısında bulunmuştu. Şarkıcının nenesi ve amcası bulundu. Ancak kuzenine hala ulaşılamadı. Yakınlarının bir kısmına ulaşan Dönmez'in kuzeni için hala umudu var.