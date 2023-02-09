Türk güzel Ekin Su’dan İngiliz yıldızlara çağrı: Türkiye için şimdi destek olma zamanı

İngiltere'de katıldığı yarışmayı kazanarak bir anda ülkenin en popüler isimlerinden biri haline gelen Ekin Su Cülcüloğlu, Türkiye'yi felaket karşısında büyük bir üzüntü yaşadı. Türkiye'de olan akrabalarının birçoğunun depremden son anda kurtulduğunu söyleyen Türk güzel, önceki akşam da Sky News'in Türkiye'deki deprem bölgesinden yaptığı yayına Londra'dan canlı bağlandı.
100 BİN STERLİN SÖZÜ
"Türkiye'ye sürekli gidip gelen birçok İngiliz yıldızın şimdi ülkem için yardım yapma zamanı" çağrısında bulunan güzel model ve oyuncu, depremzedeler için de 100 bin Sterlin bağış yapacağını açıkladı.
ACI HABERİ ALDI
Oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melisa Yıldırımer acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırımer, "Maalesef ama maalesef kuzenim Berna Özkan ve eşi Hasan Özkan'ın acı haberini aldık. Dayım onları kendi elleriyle çıkarmış. Mekanı cennet olsun." diyerek depremde kuzenini kaybetmenin acısını yaşadı.