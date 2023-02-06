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    Zeynep Bastık gönlünü DJ Artz adıyla bilinen Efe Çelik’e kaptırdı! İlginç detaylar ortaya çıktı

    Zeynep Bastık, gönlünü DJ Artz adıyla bilinen Efe Çelik’e kaptırdı. Aşkın ilginç yanı ise Çelik’in eski aşkının Gizem Kaya; yani Bastık’ın eski eşi Tolga Akış’ın şimdiki sevgilisi olmasıydı!

    Hatlar karıştı!

    Magazin dünyasındaki aşk trafiği, bazen arapsaçına dönüyor. Pop müziğin son dönemdeki yıldızı Zeynep Bastık'ın yeni ilişkisiyle ilgili ortaya çıkan detaylar da "Çöz çözebilirsen" dedirtti.

    Ünlü popçu, kısa bir süredir aşk yaşadığı DJ Artz adıyla bilinen Efe Çelik ile geçtiğimiz akşam ilk kez görüntülendi. Herkes Efe Çelik'in daha önce güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığını hatırlarken biraz daha maziye gidince hatlar karıştı.

    TESADÜFÜN BÖYLESİ
    DJ Artz, 2018 ile 2019 yılları arasında Gizem Kaya adlı fenomenle kısa bir beraberlik yaşadı. İşin ilginç yanı Gizem Kaya, geçtiğimiz aylarda da Zeynep Bastık'ın 2022 Temmuz'da resmen boşandığı Tolga Akış ile beraber olmaya başladı. Gizem Kaya ile Zeynep Bastık'ın birbirlerine benzerlikleri de gündem olmuştu. Şimdi ortaya çıkan bu tesadüf ise "Magazinin arapsaçı aşklarına bir yenisi eklendi" dedirtti.
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