Zeynep Bastık gönlünü DJ Artz adıyla bilinen Efe Çelik’e kaptırdı! İlginç detaylar ortaya çıktı

TESADÜFÜN BÖYLESİ

DJ Artz, 2018 ile 2019 yılları arasında Gizem Kaya adlı fenomenle kısa bir beraberlik yaşadı. İşin ilginç yanı Gizem Kaya, geçtiğimiz aylarda da Zeynep Bastık'ın 2022 Temmuz'da resmen boşandığı Tolga Akış ile beraber olmaya başladı. Gizem Kaya ile Zeynep Bastık'ın birbirlerine benzerlikleri de gündem olmuştu. Şimdi ortaya çıkan bu tesadüf ise "Magazinin arapsaçı aşklarına bir yenisi eklendi" dedirtti.